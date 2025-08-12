Noćas ne propustite spektakl na nebu, evo gdje ga gledati

Početak kolovoza svake godine s velikim iščekivanjem očekuju svi astronomi i svi oni koje vole pratiti nebeska tijela i njihova kretanja. Suze svetog Lovre poznate su i pod nazivom Perzeidi, jedan su od najromantičnijih događaja koji možete promatrati na nebu. Ovaj pad meteora dobio je ime po 10. kolovozu kršćanskog kalendara kada crkva slavi blagdan svetog Lovre. Meteori zapravo nastaju kada naša planeta prolazi kroz oblake sitnih čestica, a te čestice, ulazeći u Zemljinu atmosferu, izgaraju i ostavljaju blještave tragove.

Kada ih gledati u 2025.?

U 2025. godini, vrhunac aktivnosti Perzeida očekuje se u noći s 12. na 13. kolovoza. Astronomi predviđaju da će u najboljim uvjetima biti moguće vidjeti i do 100 meteora po satu. Međutim, vrijedi napomenuti da će nebo biti aktivno i 11. te 13. kolovoza, a najviše šanse za spektakularne prizore imat ćete u jutarnjim satima pred svitanje, kada je nebo najtamnije i kada su meteori najsjajniji.

Gdje ih gledati?

Kvaliteta promatranja meteorskog roja uvelike ovisi o mjestu na kojem se nalazite. Ako želite doživjeti Suze svetog Lovre u punom sjaju morali bi se uputiti daleko od grada. Kao najbolje mjesta za promatranje Suza svetog Lovre su planine ali ako niste u mogućnosti popeti se na neku od planina onda predlažemo da se što više udaljite od grada kako bi imali što bolji pogled na noćno nebo bez umjetne svjetlosti. Ako se pak nalazite na godišnjem odmoru i trenutno ste negdje uz morsku obalu onda predlažemo odlazak na neki od otoka, budući da su otoci najbolje mjesto na kojem možete biti kako bi gledali ovaj fenomen.

Kako ih zabilježiti?

Pokušajte maksimalno uživati u prizoru, a to znači da pad meteora pratite bez da palite mobilni uređaj. Ako ipak želite zabilježiti ovaj trenutak i fotografiju pokazati svojim najmilijima preporučamo korištenje noćnog načina snimanja s dugim ekspozicijama. Novi pametni telefoni mogu uhvatiti nevjerojatno jasne tragove meteora, čak i bez profesionalne opreme. Ponudu najnovijih modela koji su spremni uhvatiti ljepotu noćnog neba možete pogledati na shoptok.hr.

Savjeti za promatranje pada meteora

Kako bi si osigurali što bolji pogled na pad metoera dođite na vrijeme na mjesto s kojeg će te gledati noćno nebo. Imajte na umu da će biti gužva na planinskim cestama do kojih se može doći automobilom, stoga preporučamo dolazak ranije ili odlazak do nekih teže dostupnih mjesta na planini do kojih se ne može automobilom.

Meteori se za vrijeme Suza svetog Lovre pojavljuju na cijelom nebu, stoga nemojte gledati samo u jednu točku već zauzmite pratite cijeli nebeski spektar. Ako snimate, odnosno fotografirate koristite stativ kako bi snimke bile stabilne i kako bi dobili najbolju moguću snimku.

Preporučamo da sa sobom ponesete deku ili ležaljku kako bi mogli u ležećem položaju promatrati nebo. Osim deke, opremite se hranom i pićem, a nikako ne zaboravite da ljetne noće znaju biti svježe stoga preporučamo da sa sobom ponesete i poneki komad tople odjeće.

Suze svetog Lovre 2025 svoj će vrhunac doživjeti u noći s 12. na 13. kolovoza, ali vrijedno ih je pratiti i noć prije te poslije. Za najbolji doživljaj pronađite tamnu lokaciju, opustite se i uživajte u prizoru koji nas povezuje s kozmosom. A uz malo strpljenja i dobru tehnologiju, možda ćete uhvatiti i savršenu fotografiju koja će vas na te čarobne noći podsjećati još godinama.