Zelenkapica je pokret povratka druženju i kreativnosti, daleko od mobitela i ekrana

U podnožju najviše hercegovačke planine Čvrsnice, na visoravni Blidinje koju krasi jezero i očaravajuća priroda, već dvanaestu godinu zaredom odvija se Zelenkapica – edukativni kamp za djecu koji spaja prirodu, umjetnost, inkluziju i ono što ga čini doista posebnim – duboko poštovanje prema kulturnoj baštini. Tako se i ovog ljeta na Blidinju izmjenjuju djeca koja dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Njemačke, SAD-a, pa i Australije – i redovito se vraćaju. Mnogi polaznici s godinama su postali volonteri, a potom i voditelji kampa, što svjedoči o tome koliko je iskustvo Zelenkapice duboko i važno.

– Zelenkapica nije samo ljetni program. To je pokret povratka iskonskim vrijednostima: druženju, kreativnosti, prihvaćanju različitosti i zdravom načinu života, daleko od mobitela i ekrana – kaže Maja Mikulić, koja je zajedno s Vladimirom Mikulićem pokrenula ovaj kamp. – Jedan od temeljnih stupova kampa je njegovanje i očuvanje nematerijalne kulturne baštine. U vremenu kada djeca često odrastaju uz tehnologiju i gube kontakt s lokalnim nasljeđem, Zelenkapica im otvara vrata u svijet starih običaja, priča i igara.

Voditelj kampa prof. Vladimir Mikulić Vava već godinama prenosi djeci znanja o zaboravljenim igrama poput klisa i palje, koje oživljava vlastoručno izrađenim rekvizitima. Na radionici kulturne baštine djeca upoznaju i narodne nošnje, izreke, priče, pjesme i male rituale koji su činili svakodnevicu naših predaka. Tako kamp postaje živa učionica tradicije, u kojoj djeca ne samo da uče o prošlosti već se i povezuju sa svojim identitetom, svojim krajem i korijenima.

Zelenkapica je kamp za svu djecu, bez obzira na njihove sposobnosti, podrijetlo, jezik ili socioekonomski status. Kamp aktivno njeguje inkluzivni pristup, osiguravajući da svako dijete bude prihvaćeno, podržano i ohrabreno da sudjeluje i izrazi se. – Djeca s različitim sposobnostima ravnopravno sudjeluju u svim aktivnostima – uz individualizirani pristup, podršku edukatora i prilagodbu sadržaja kada je to potrebno. Potiču se međusobno razumijevanje, empatija i timski duh. Upravo ta različitost stvara bogatije iskustvo za sve sudionike. Zelenkapica tako postaje više od kampa – postaje zajednica jednakih prilika, u kojoj svatko može pronaći svoje mjesto pod blidinjskim suncem – ističe Maja Mikulić.

Zelenkapica je od prvog dana kamp bez mobitela i televizije. Umjesto digitalnih sadržaja, djeci se nude umjetničke radionice u kojima mogu izražavati svoju kreativnost: dramska, likovna, plesna, literarna, filmska, arhitektonska radionica i radionica kulturne baštine. U tom ozračju slobode i igre djeca stječu samopouzdanje, razvijaju svoje talente i uče surađivati s drugima. Dan u kampu počinje jutarnjom tjelovježbom, nastavlja se dinamičnim radionicama i sportskim aktivnostima, a završava zajedničkim večerima uz gitaru, predstave i skečeve. Sve se odvija na otvorenom, u prirodi parka Blidinje, čime se dodatno naglašava važnost očuvanja okoliša i zdravog života. – Zelenkapica nije samo kamp. To je prostor slobode, igre, zajedništva i tradicije. To je mjesto gdje djeca postaju bolji ljudi – osnaženi, otvoreni i povezani s prirodom i vlastitim identitetom. To je čarolija djetinjstva u prirodi, škola života u kojoj se uči kroz igru i živi arhiv tradicije koju sa srcem prenosimo novim generacijama – zaključuje Maja Mikulić.