Suverenisti započinju s prikupljanjem potpisa za raspisivanje referenduma: Uvođenje eura će dodatno ugroziti standard građana

Nešto više od godinu dana kada bi Hrvatska trebalakako službenu valutu Hrvatski suverenisti započeli su s aktivnostima koje za cilj imaju prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma na kojem bi građani Hrvatske rekli jesu li za uvođenje eura ili nisu.

Saborski zastupnik iz reda Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček kaže kako bi prikupljanje potpisa trebalo započeti 17. listopada te da u dva tjedna, koliko će taj postupak trajati, trebati prikupiti 380.000 potpisa.

- Očekujemo kako ćemo prikupiti i više potpisa jer u kontaktu s građanima na terenu vidimo da su i oni zabrinuti jer strahuju od povećanja cijena, a samim tim i od dodatnog snižavanja standarda. Mi nismo protiv eura ali smatramo kako Hrvatska nije spremna za euro. Vidi se to i po svim ekonomskim pokazateljima po kojima je Hrvatska pretposljedna među članicama EU kada je riječ o visini BDP-a, kupovnoj moći…, kaže Pavliček.

Inicijativa nosi naziv „Zaštitimo hrvatsku kunu“, a njoj su se, kako kaže Pavliček, već prikučile neke druge političke opcije koje će pomoći im na terenu. Govoreći o planovima Pavliček kaže kako je ovo prevažna tema za građane Hrvatske da bi o njoj odluku mogao donijeti netko iz ureda koji ima malo ili niti malo dodira s svakodnevnim životom hrvatskih građana niti zna kako ljudi zapravo žive. Upravo zato smatra kako o jednoj tako važnoj stvari odluku može donijeti samo hrvatski narod putem referenduma.

- U svim državama EU uvođenje eura dovelo je do rasta cijena pri čemu plaće i mirovine, u tom prvome valu, nisu pratile taj rast. To bi u Hrvatskoj dovelo do dodatnog osiromašenja građana, a onda vrlo vjerojatno i novog vala iseljavanja kojega Hrvatska ne bi mogla izdržati. Primjera radi s uvođenjem eura mirovine građana bi iznosile 300-ak eura ali bi zato veknu kruha plaćali 1,5 eura. Gdje su pak druge svakodnevne potrepštine i računi koji se moraju platiti, pojašnjava Pavliček.

Podsjetio je i na primjere nekih drugih članica EU, poput Danske, Švedske, Mađarske i Poljske, koje nisu uvele euro i koje i na taj način štite standard svojih građana. Tvrdi kako se na isti način treba postaviti i Hrvatska i sa ovom odlukom sačekati bolja vremena.

- Ne znam što vladajući toliko insistiraju na tome i zašto se kontinuirano dodvoravaju Bruxellessu i srljaju u euro zonu. Mislim kako bi interes građana morao svima biti na prvome mjestu, zaključio je Pavliček.

