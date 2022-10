Sutra hitan sastanak G7: Zelenski traži od međunarodne zajednice 'oštar' odgovor Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od njemačkog premijera Olafa Scholza i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona "oštre" odgovore Rusiji nakon snažnih bombardiranja ukrajinskih gradova u ponedjeljak ujutro, a osude ruske osvetničke akciju pljušte iz Europske unije i europskih država.

Ukrajinska vojska objavila je da je Rusija u ponedjeljak ujutro ispalila 75 projektila na Ukrajinu, a Zelenski je rekao da je glavna meta ruskih napada bila energetska infrastruktura u zemlji, a druga meta bili su ljudi što je očita osveta ruskog predsjednika Vladimira Putina na eksploziju Kerčkom mosta koji povezuje Krim i Rusiju što je Putin proglasio terorističkim napadom.

"Razgovarali smo o jačanju naše zračne obrane, o potrebi oštre europske i međunarodne reakcije te o pojačanom pritisku na Rusiju", objavio je Zelenskij na Twitteru pošto je hitno razgovarao s kolegama iz Njemačke i Francuske, javlja Reuters.

Hitan sastanak G7 u utorak

Također je zatražio hitan sastanak skupine G7 (sedam najsnažnijih gospodarstava svijeta) u čemu se suglasio s kancelarom Scholzom.

"Dogovorio sam s kancelarom @OlafScholz iz Njemačke koja predsjeda G7 hitni sastanak Skupine", napisao je na Twitteru Zelenski. "Predviđeno je i moje obraćanje u kojem ću govoriti o terorističkim napadima RF-a (Ruske Federacije). Razgovarat ćemo i o jačem pritisku na RF i pomoći u ponovnoj uspostavi oštećene infrastrukture u funkciju".

Čelnici Grupe sedam (G7) održat će video poziv s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u utorak nakon vala ruskih raketnih napada na ukrajinske gradove, prema njemačkoj vladi.

Glasnogovornik njemačke vlade rekao je da Berlin snažno osuđuje napade na Ukrajinu. Kancelar je Zelenskog uvjerio u kontinuiranu potporu Berlina, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik vlade Steffen Hebestreit, prenosi agencija dpa.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS Cars burn after Russian military strike, as Russia's invasion of Ukraine continues, in central Kyiv, Ukraine October 10, 2022. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY Photo: GLEB GARANICH/REUTERS

Glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova kazao je kako je u Kijevu pogođena zgrada u kojoj je njemački konzulat.

Francuska spremna pomoći

Macron je potvrdio punu podršku Ukrajini u telefonskom razgovoru i rekao da je Francuska spremna pomoći, uključivo vojnom opremom, objavila je Elizejska palača.

"Također sam imao hitan razgovor s @EmmanuelMacronom. Razgovarali smo o jačanju zračne obrane, potrebi oštrog odgovora Europe i međunarodne reakcije, te o jačanju pritiska na Rusku Federaciju. Francuska je uz Ukrajinu", napisao je Zelenskij na Twitteru.

EU i pojedinačno europske zemlje osuđuju ruske napade

Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Jospe Borrell "duboko je šokiran" ruskim napadima na civile i najavio je "dodatnu" vojnu podršku Kijevu.

"Takvim činovima nema mjestu u 21. stoljeću. Osuđujem (napade) najoštrije moguće. Mi smo uz Ukrajinu. Dodatna vojna pomoć EU-a je na putu", tvitao je aludirajući na novo europsko financiranje koje će uskoro biti odobreno.

Osude su u ponedjeljak izrekli i drugi čelnici Europske unije.

"To što se sada događa u Kijevu je bolesno", napisala je na Twitteru predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.

"Time pokazuju svijetu, iznova, kakav je to režim: koji ciljeve ne bira. Režim koji sije teror, smrt djece", dodala je.

Povjerenik Europske komisije za pravosuđe Didier Reynders bio je primoran potražiti spas u skloništu hotelu jer je bio u Kijevu u vrijeme napad..

"Na sigurnom smo i čekamo razvoj događaja", objavio je na Twitteru.

Britanski šef diplomacije James Cleverly nazvao je rusko bombardiranje civila "neprihvatljivim". "Time (ruski predsjednik Vladimir) Putin pokazuje svoju slabost, a ne snagu", ocijenio je Cleverly.

Ruski udari su "ratni zločin", rekao je poljski šef diplomacije Zbigniew Rau, prenosi agencija AFP.

"Rusko bombardiranje gradova i i civila u Ukrajini je barbarski čin i ratni zločin. Rusija ovaj rat ne može dobiti. Uz tebe smo, Ukrajino", poručio je Rau.

Belgijski premijer Alexander De Croo nazvao je gađanje civila "osvetničkim činom" Rusije i poručio na Twitteru: "Ta je eskalacija neprihvatljiva".

Italija je "zgrožena podlim" ruskim raketnim napadima na ukrajinske gradove, objavilo je u ponedjeljak talijansko ministarstvo vanjskih poslova na Twitteru, ponavljajući svoju "nepokolebljivu i postojanu potporu" Ukrajini.