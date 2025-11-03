I 34 godine od početka rata u Hrvatskoj pitanje nestalih jedno je od gorućih pitanja s kojima se suočava država, ali i pitanje koje umnogome opterećuje odnose Hrvatske i Srbije. Trenutačno je na popisu nestalih 1740 osoba nestalih tijekom Domovinskog rata za kojima se i danas, 30 i više godina poslije, intenzivno traga. Ono što u procesu potrage zbunjuje obitelji nestalih činjenica je da se nove ekshumacije posmrtnih ostataka obavljaju na već pretraženim lokacijama. Tako smo proteklih mjeseci imali takve slučajeve kod Marinaca, Negoslavaca, Bobote, Bogdanovaca, u Šarviz doli kao i na Ovčari. Posljednji u nizu tih slučajeva pronađeni su posmrtni ostaci triju tijela na Ovčari. Poslije je identifikacijom utvrđeno da se radi o Zorislavu Gašparu, Josipu Batarelu i Jean-Michel Nicolieru. Njihova tijela pronađena su uza samu cestu, samo stotinjak metara od Spomen-doma Ovčara. Isto se dogodilo i na drugim već spomenutim lokacijama, gdje su nova tijela pokopanih pronađena neposredno uz već pretraženo područje.
Nicolier je pronađen na mjestu gdje se već tražilo nestale: Obitelji zbunjene, kako to da pretraga istih mjesta daje rezultate
Ministarstvo branitelja provodi reviziju dokumentacije te analitički procjenjuje svaku lokaciju na kojoj su prije provedena terenska istraživanja.
Komentara 19
To sam prije neki dan rekao za Jasenovac, Tito, NOB i ubojstvima i pljački imovine nakon okupacije 1945!!!
Jean je simbol svih koji su 90' pomogli Hrvatskoj i dali svoj život u borbi od velikosrpskog fašizma. Jedino su JNA-četnici i njihovi zločini uspjeli ujediniti Irce,Engleze,Škote,Njemce,Nizozemce,Ruse,Ukraince,Mađare,Poljake,Estonca u zajedničke postrojbe i borbi protiv zla.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
VL iznosi neistine i nije se tražilo na pravom mjestu, Kajkića su suspendirali jer je došao do previše podataka i da nisu Francuzi to pokrenuli dan danas se to nebi pronašlo jer imamo izdajnike i krive ljude u vlasti i na visokim položajima i medijima, dok se to ne raščisti teško možemo naprijed, ali ide polako sve se bude riješilo ZDS