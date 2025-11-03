Naši Portali
NOVI PRISTUP U TRAŽENJU NESTALIH

Nicolier je pronađen na mjestu gdje se već tražilo nestale: Obitelji zbunjene, kako to da pretraga istih mjesta daje rezultate

Autor
Branimir Bradarić
03.11.2025.
u 06:06

Ministarstvo branitelja provodi reviziju dokumentacije te analitički procjenjuje svaku lokaciju na kojoj su prije provedena terenska istraživanja.

I 34 godine od početka rata u Hrvatskoj pitanje nestalih jedno je od gorućih pitanja s kojima se suočava država, ali i pitanje koje umnogome opterećuje odnose Hrvatske i Srbije. Trenutačno je na popisu nestalih 1740 osoba nestalih tijekom Domovinskog rata za kojima se i danas, 30 i više godina poslije, intenzivno traga. Ono što u procesu potrage zbunjuje obitelji nestalih činjenica je da se nove ekshumacije posmrtnih ostataka obavljaju na već pretraženim lokacijama. Tako smo proteklih mjeseci imali takve slučajeve kod Marinaca, Negoslavaca, Bobote, Bogdanovaca, u Šarviz doli kao i na Ovčari. Posljednji u nizu tih slučajeva pronađeni su posmrtni ostaci triju tijela na Ovčari. Poslije je identifikacijom utvrđeno da se radi o Zorislavu Gašparu, Josipu Batarelu i Jean-Michel Nicolieru. Njihova tijela pronađena su uza samu cestu, samo stotinjak metara od Spomen-doma Ovčara. Isto se dogodilo i na drugim već spomenutim lokacijama, gdje su nova tijela pokopanih pronađena neposredno uz već pretraženo područje.

nestale osobe nestali u ratu potraga za nestalim Domovinski rat

Avatar Krabat
Krabat
08:41 03.11.2025.

VL iznosi neistine i nije se tražilo na pravom mjestu, Kajkića su suspendirali jer je došao do previše podataka i da nisu Francuzi to pokrenuli dan danas se to nebi pronašlo jer imamo izdajnike i krive ljude u vlasti i na visokim položajima i medijima, dok se to ne raščisti teško možemo naprijed, ali ide polako sve se bude riješilo ZDS

BA
Banzo
07:28 03.11.2025.

To sam prije neki dan rekao za Jasenovac, Tito, NOB i ubojstvima i pljački imovine nakon okupacije 1945!!!

BA
Banzo
08:11 03.11.2025.

Jean je simbol svih koji su 90' pomogli Hrvatskoj i dali svoj život u borbi od velikosrpskog fašizma. Jedino su JNA-četnici i njihovi zločini uspjeli ujediniti Irce,Engleze,Škote,Njemce,Nizozemce,Ruse,Ukraince,Mađare,Poljake,Estonca u zajedničke postrojbe i borbi protiv zla.

