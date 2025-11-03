Nicolier je pronađen na mjestu gdje se već tražilo nestale: Obitelji zbunjene, kako to da pretraga istih mjesta daje rezultate

I 34 godine od početka rata u Hrvatskoj pitanje nestalih jedno je od gorućih pitanja s kojima se suočava država, ali i pitanje koje umnogome opterećuje odnose Hrvatske i Srbije. Trenutačno je na popisu nestalih 1740 osoba nestalih tijekom Domovinskog rata za kojima se i danas, 30 i više godina poslije, intenzivno traga. Ono što u procesu potrage zbunjuje obitelji nestalih činjenica je da se nove ekshumacije posmrtnih ostataka obavljaju na već pretraženim lokacijama. Tako smo proteklih mjeseci imali takve slučajeve kod Marinaca, Negoslavaca, Bobote, Bogdanovaca, u Šarviz doli kao i na Ovčari. Posljednji u nizu tih slučajeva pronađeni su posmrtni ostaci triju tijela na Ovčari. Poslije je identifikacijom utvrđeno da se radi o Zorislavu Gašparu, Josipu Batarelu i Jean-Michel Nicolieru. Njihova tijela pronađena su uza samu cestu, samo stotinjak metara od Spomen-doma Ovčara. Isto se dogodilo i na drugim već spomenutim lokacijama, gdje su nova tijela pokopanih pronađena neposredno uz već pretraženo područje.