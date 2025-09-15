Susjedi iz pakla: 'Kad smo se doselili činilo se idilično, a onda mi je mlađi brat došao uplakan'

Kaže se da susjedski odnosi mogu biti prava lutrija, nikada ne znaš na koga ćeš naletjeti. Neki ljudi imaju sreće pa uz sebe imaju prijateljske i susretljive ljude koji čuvaju jedni drugima leđa, dok drugima život pretvore u svakodnevni niz prigovora, svađa i sitnih podbadanja. Koliko god to zvučalo banalno, mir u vlastitom domu uvelike ovisi upravo o tome kakvi su odnosi „s druge strane ograde“. Kada je sve u redu, život postaje mirniji, opušteniji i sigurniji, no kada komunikacija pukne, sukobi znaju prerasti u prave male drame. Na to se nedavno požalila i jedna Hrvatica na popularnoj platformi Reddit, gdje je opisala situaciju koja, kako sama kaže, prelazi granicu uobičajenog dobrosusjedskog odnosa.

„Dijelim ogradu sa jednim starijim susjedima. Kad smo se uselili odmah su došli da se upoznaju (došli su izvidit situaciju) i krenuli smo biti okej sa njima. Čak smo ih zvali na 1. i 2. rođendan od sina i došli su. Ali u zadnje vrijeme svako malo im nešto smeta“, napisala je u objavi. Ispričala je kako su prigovori krenuli s kantom za smeće koju je suprug morao premještati na susjedov zahtjev, a nastavili su se na različite „sitnice“. No prijelomni trenutak dogodio se kada je u njezino dvorište došao desetogodišnji brat s nekoliko prijatelja kako bi se igrali.

„Djeca igraju se lijepo i slažu. Možda su i bili glasni, ali opet 7 sati navečer je, nije mrak još, petak je tako da… kad odjednom dolazi mi brat uplakan u kuću, kaže susjed se derao na njih da su preglasni, da nek idu svi doma, ako se žele igrat neka idu na igralište“, napisala je, dodajući kako joj je u tom trenutku „prekipjelo“. „Kaže muž da pustim zbog dobrosusjedskih odnosa ali meni je već dosta. Sad se više ni djeca ne smiju igrati u mom dvorištu bez da ovaj prigovara i izderava se na tuđu djecu. Evo ne znam, šta bi vi napravili?“, pitala je ostale korisnike.

Odgovori nisu izostali, a rasprava je pokazala koliko su iskustva ljudi slična. „Dokle god se budete vodili tom ‘šutimo zbog dobrosusjedskih odnosa’, oni će to koristiti i ponašati se grdo prema vama“, poručio joj je jedan korisnik i dodao da je iz osobnog iskustva naučio kako šutnja samo dovodi do nakupljenog bijesa. Drugi je bio kratak i jasan: „Naletjeli ste na bullyja, s njima nema kulturno. Vaše dvorište, vaša pravila.“ Bilo je i savjeta kako postupiti mirno, ali odlučno. „Na pristojan način sa smiješkom na licu mu daš do znanja što zakon kaže za buku i kažeš mu da ako ima problema da razgovara s tobom ili suprugom, a ne da napada djecu. ‘Gospodine, to nije u redu’“, napisao je jedan korisnik.

Neki su se prisjetili i vlastitih iskustava. „Mi smo imali takvog idiota od susjeda kao klinci. Uvijek se žalio na neku buku ili nešto dok nije mom starom prekipjelo, i nakon toga nikad više se nije žalio“, stoji u jednom komentaru. Na kraju, mnogi su upozorili da se problemi ne mogu gurati pod tepih. „Svakako će to puknut kad tad. Bolje ti je sad probat to riješit dok se ne desi neka situacija puno gora“, poručio je jedan.