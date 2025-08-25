Naši Portali
KILOGRAM ĆE STAJATI 2€

Ulaganja su ogromna, kao i radni sati: 'Jasno je zašto sve više voćara odustaje od proizvodnje...'

Autor
Jolanda Rak Šajn
25.08.2025.
u 06:01

Hrvatska voćarska zajednica: Prije desetak godina brali smo i 150.000 tona jabuka godišnje, a ove će ih godine biti manje od 50 tisuća tona

Ako su se i za trenutak ponadali kako su suša i ekstremne temperature ubrali već sve što su mogli, voćarima na đakovačkom i osječkom području i olujno je nevrijeme uzelo danak. U jeku berbe, najraniju ljetnu sortu, galu, u nekim voćnjacima više ni ne beru nego kupe ispod stabala, odakle će završiti u industrijskoj klasi.

Ključne riječi
voćari vrućine suša jabuke voće

