MALVERZACIJE S ININIM PLINOM?

Šurjak i Škugor na račun Škugorova umirovljenog oca položili 100 milijuna kuna

Sumnja se da je Škugor sredio da OMS poslovanje od Ine kupi velike količine plina i to po strašno niskim cijenama. Plin se OMS upravljanju potom distribuirao preko Plinare istočne Slavonije (PIS). Nije za sada poznato o kolikim se količinama radi, no jednom kada je OMS upravljanje Inin plin povoljno kupio, on ga je kasnije po višestruko većoj cijeni prodao tvrtki iz Luksemburga, specijaliziranoj za takvu vrstu trgovine.