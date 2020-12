Suradnja i na lokalnim izborima: Posavec sa SDP-om u utrku za Čakovec?

Nakon suradnje na parlamentarnim izborima, SDP nudi aktualnom međimurskom županu Matiji Posavcu suradnju i na lokalnim izborima koji se održavaju u svibnju iduće godine. Kako neslužbeno doznajemo od naših izvora iz vrha SDP-a, stranka je ponudila Posavcu opciju da bude njihov nezavisni kandidat za gradonačelnika Čakovca.

Zauzvrat bi Posavec trebao podržati pak SDP-ova kandidata za župana u Međimurskoj županiji kao i kandidate u još nekim općinama i gradovima u Međimurju. Tko bi pak bio SDP-ov kandidat za međimurskog župana još nije sigurno, no kao jedna opcija spominje se aktualni gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač. Naravno, dogovor s Posavcem za Čakovec u slučaju njegove pobjede podrazumijevao bi i da bi SDP i dalje sudjelovao u obnašanju vlasti u tom gradu jer bi, pretpostavlja se, išli i sa zajedničkom listom, a tražili bi i poziciju dogradonačelnika Čakovca.

Da je ponuda „na stolu“, potvrdio nam je i izvor blizak županu Posavcu, koji nam isto tako kaže kako konačne odluke o zajedničkom izlasku na izbore još nema, da je za sada odrađen tek jedan razgovor i da će pravi pregovori o potencijalnoj daljnjoj suradnji tek uslijediti. Međutim, isti izvori kažu i kako Matija Posavec već neko vrijeme ozbiljno razmišlja da se kandidira za gradonačelnika Čakovca, među ostalim zato što želi konzumirati svoj zastupnički mandat u Saboru, a što s funkcije župana, zbog nespojivih dužnosti, ne može.

Osim toga, s pozicije gradonačelnika Čakovca, a još više s pozicije saborskog zastupnika Posavec je, kaže naš izvor, uvjeren kako će još više moći pridonijeti radu za svoj kraj nego što može s pozicije župana na kojoj je već drugi uzastopni mandat. Ovakva se suradnja čini dosta izglednom s obzirom na to da je župan Matija Posavec upravo do svog saborskog mandata i došao preko liste Restart koalicije koju je predvodio SDP. Kao nezavisni kandidat, naime, Posavec je na prošlim parlamentarnim izborima dobio drugu poziciju na listi SDP-a u trećoj izbornoj jedinici koju je nosio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te je s te pozicije osvojio respektabilnih 16.379 preferencijalnih glasova.

Bio je to najveći broj preferencijalnih glasova na toj listi i veliki „poguranac“ za SDP u trećoj izbornoj jedinici, a za Posavca veliki osobni uspjeh. Naime, četiri godine ranije na parlamentarnim izborima osvojio je oko 1500 glasova manje iako je tada izlaznost bila veća za sedam posto S Posavcem je zadnji zajednički izlazak na parlamentarne izbore proteklog ljeta dogovarao i dogovorio bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić koji je, čulo se tada u SDP-u, zbog želje da pridobije Posavca obećao i uključiti se u aktivnije sređivanje odnosa između Posavca i međimurske organizacije SDP-a koja nije bila baš na razini.

Već tada se spominjalo i kako će se s Posavcem zauzvrat pokušati dogovoriti i zajednički izlazak na lokalne izbore iduće godine, a što je tema aktualizirana upravo zadnjih dana s obzirom na to da u SDP-u imaju plan da do kraja godine znaju tko će im biti kandidati za gradonačelnike, župane i načelnike kako bi mogli krenuti s kampanjama. Da se više nema namjeru kandidirati za župana, Posavec je, uostalom, već i najavio odmah nakon parlamentarnih izbora kada je poručio kako će mandat župana odraditi do kraja, a nakon toga aktivirati svoj saborski mandat.

Zanimljivo, istaknuo je to na konferenciji za medije Restart koalicije u Čakovcu. Tada je, govoreći o velikom broju osvojenih preferencijalnih glasova, kazao kako je to snažna poruka biračkog tijela njemu i obveza da se još čvršće bori za interes svoga kraja. Zbog nespojive dužnosti Posavec je nakon parlamentarnih izbora svoj mandat stavio u mirovanje, a u Saboru ga je mijenjala također nezavisna Boška Ban Vlahek, što je bio dio predizbornog dogovora između Posavca i SDP-a.