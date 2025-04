Supružnici optuženi jer su presreli, napali i pucali u svog bivšeg zeta

Boris M. (84) i Nada M. (75), inače supružnici, optuženi su za pokušaj ubojstva 34-godišnjaka, svog bivšeg zeta, a optužnicu je protiv njih podigao ŽDO Rijeka.

Riječ je o događaju koji se zbilo lani u listopadu u Rijeci kada su supružnici prvo vozilom na cesti presreli 34-godišnjaka. Zatim su ga verbalno i fizički napali i to tako da su rukama nasrnuli na njega udarajući ga po tijelu, od čega se 34-godišnjak pokušao obraniti odgurujući ih. No onda je Boris M. izvadio revolver te je tri puta zapucao u 34-godišnjaka teško ga ozlijedivši, nakon čega su se on i i njegova supruga odvezli no uskoro su nađeni i uhićeni te pritvoreni. Tužiteljstvo u optužnici traži da im se produlji istražni zatvor koji im je nakon uhićenja određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Prema pisanju portala Burin, dvoje supružnika smatralo je 34-godišnjaka odgovornim za tragičnu smrt njihove kćeri, iako je službenom istragom utvrđeno da 34-godišnjak nije skrivio smrt svoje izvanbračne supruge.