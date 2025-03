Nazvao ga drukerom, ubo nožem u vrat, pa na sudu kazao: Kriv sam, žao mi je i obećajem da više neću činiti kaznena djela

- P.... drukerska! - vikao je 21. ožujka 2024. M. L. (38) dok je nasrtao na S. C., koji je zbog toga pao na tlo. A onda je M. L. izvadio nož na rasklapanje, kojim je S. C. zarezao po vratu te ga nije usmrtio samo slijedom sretnih okolnosti. Zbog navedenoga je M. L. bio optužen za pokušaj ubojstva te je nedavno nepravomoćno osuđen na dvije godine i tri mjeseca zatvora. Izrečena mu je i mjera obaveznog liječenja od ovisnosti u trajanju od 11 mjeseci.

M. L., nezaposleni elektromehaničar, koji prima socijalnu pomoć, priznao je krivnju. - Žao mi je zbog svega i nikada više neću činiti kaznena djela. U istražnom zatvoru sam 11 mjeseci i imao sam vremena o svemu razmisliti. Shvatio sam da sam pogriješio - branio se M. L.. S. C. je pak opisao kako je tog dana išao prema apoteci gdje je sreo M. L.

- Kada me je vidio povikao mi je: Gdje si p.... drukerska, a ja sam mu rekao da gleda svoja posla. On je krenuo prema meni i udario me je nogom u tijelo. Uzvratio sam mu i potukli smo se, a on me svladao i srušio na tlo. Dok smo bili na podu, izvadio je nož i porezao me po vratu. Ja sam se digao, udario sam ga nogom i rekao da gleda svoja posla. Krenuo sam prema gradu i tada sam vidio da mi iz vrata curi krv - ispričao je S. C.

Iz iskaza svjedoka proizlazi da je M. L. mislio da je S. C. druker jer je djevojka S. C. zvala Hitnu jednom prigodom kada se on predozirao, a M. L. ga nije mogao probuditi. I optuženi i žrtva bili su svojevremeno hospitalizirani zbog zloporaba droge, a M. L. je u trenutku pokušaja ubojstva bio smanjeno ubrojiv. Olakotnim mu je cijenjeno priznanje, kajanje, činjenica da je pridonio brzini postupka, obećanje da neće činiti kaznena djela, dok mu je otegotnim cijenjena ranija osuđivanost.