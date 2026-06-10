Devet mjeseci nije ispitan zbog silovanja djevojčice, sada je ubio drugu: Francuzi izašli na ulice, traži se ostavka ministra

- Iskreno, da pravosudni sustav ima više resursa, ova tragedija i sve ostale se ne bi dogodile. Obitelj žrtve i ja vjerujemo u pravosudni sustav. Dakle, dosta je bilo - kazao je to odvjetnik obitelji 11-godišnje djevojčice čiji su nestanak i ubojstvo izazvali prosvjede diljem Francuske. François Roujou de Boubée pozvao je na povećanje sredstava za problematični pravosudni sustav.

François Roujou de Boubée rekao je da obitelj djevojčice, imenovane samo kao Lyhanna, čije je tijelo pronađeno na jugozapadu Francuske prošli tjedan, nije željela da vlada koristi njezino ubojstvo iz političkih razloga ili da obeća bilo kakav novi zakon ili reformu. Niti bi vlada trebala kriviti istražitelje, rekao je. Lyhannino ubojstvo gurnulo je pitanje muškog nasilja nad djevojčicama na vrh dnevnog reda uoči predsjedničkih izbora sljedeće godine, piše The Guardian.

Nestala je 29. svibnja u blizini Fleurancea, gradića s oko 6000 stanovnika koji se nalazi 80 km od Toulousea. Njezino tijelo pronađeno je sedam dana kasnije u nekorištenom silosu za žito između dva sela u području Gersa. Posljednji put je viđena ispred škole u automobilu 41-godišnjeg muškarca, Jérômea Barelle, oca jednog od njezinih kolega iz razreda. Barella, koji je pritvoren prije nego što je Lyhannino tijelo pronađeno, negirao je da ju je ubio, rekavši policiji da ju je ostavio na lokalnom bazenu.

Građani su pobjesnili kada se saznalo da je Barella nekoliko puta prijavljivan policiji zbog navodnog silovanja djevojčica posljednjih godina, ali nije uhićen. U kolovozu 2025. prijavljen je policiji zbog navodnog niza silovanja 10-godišnje djevojčice, ali devet mjeseci kasnije, kada je Lyhanna nestala, još uvijek nije ispitan. Radio je kao čistač u nekoliko škola, a iz jedne je otpušten zbog navodnog neprimjerenog ponašanja na internetu s učenicom. Majka silovane djevojčice kazala je kako će zbog svega tužiti državu i ministra pravosuđa zbog propusta kod uhićivanja i ispitivanja osumnjičenika. Audrey je rekla da je svakog ponedjeljka ujutro zvala policijsku postaju kako bi pitala za novosti, ali uvijek bi joj rekli: 'Istraga je u tijeku'. Nedavno je tvrdila da joj je jedan policajac rekao 'da će me tužiti ako ih nastavim uznemiravati'. Ministar unutarnjih poslova, Laurent Nuñez, rekao je da će se pregledati zapisi poziva kako bi se utvrdilo tko je dao tu izjavu.

Audreyin odvjetnik, Pierre Debuisson, rekao je da francuski pravosudni sustav mora postati "humaniji" i da se "stvari moraju promijeniti". Rekao je da je većina istražnih sudaca u Francuskoj izvrsna, ali da su neki "katastrofalni", a neki istražitelji lijeni. Darmanin je odbio dati ostavku, kritizirajući ono što je nazvao "ogromnim neuspjehom" u rješavanju prethodnih optužbi protiv osumnjičenika. Naložio je da se 70.000 pravnih prijava za nasilje nad djecom ponovno razmotri u sljedećem mjesecu. No, odvjetnik Lyhannine obitelji rekao je da to nije vjerodostojno, s obzirom na nedostatak resursa pravosudnog sustava.

Prije minute šutnje u parlamentu u utorak, predsjednica nacionalne skupštine, Yaël Braun-Pivet, rekla je: "Francuska je kolektivno zakazala." Rekla je da se ne radi o traženju "žrtvenih jaraca" jer je "problem sistemski". Marine Le Pen, iz krajnje desne stranke Nacionalni skup, rekla je da Francuska „mora razmisliti o funkcioniranju pravosudnog sustava“. Clémence Guetté, iz radikalno ljevice La France Insoumise, rekla je da vlada mora slušati aktiviste i uložiti „potrebne resurse u pravosudni sustav, obuku i prevenciju“.

Premijer Sébastien Lecornu sazvao je krizni sastanak ministara i rekao da će se sljedeći mjesec razmotriti novo zakonodavstvo o rješavanju svih vrsta seksualnog i seksističkog zlostavljanja. Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su u ponedjeljak navečer ispred ministarstva pravosuđa u Parizu i sudnica diljem Francuske. Neki u okupljenima rekli su da su preživjeli seksualno nasilje u djetinjstvu i da su jako patili zbog sporog rješavanja službenih pritužbi. „Naš bijes je protiv sustava koji se ne reformira i protiv vlade koja nas neće slušati“, rekla je Anne-Cécile Mailfert iz kampanje Zaklade za žene.