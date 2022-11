Ponovno potres u Italiji, a osjetio se i u Hrvatskoj: 'Krevet se lagano zatresao'

Blizu talijanske obale ponovno je zabilježen potres. Jačina je ovaj put bila 4.3 po Richteru, epicentar je bio na 10 kilometara dubine i od talijanskog grada Riminija bio je udaljen 61 kilometar.

Dogodio se nešto prije 22 sata.

Podsjetimo, Italiju je prekjučer pogodio potres magnitude 5.7, a epicentar je bio u moru između Ancone i Riminija. U Hrvatskoj se najviše osjetio na obali, no prijavljivali su ga i ljudi na kontinentu. Potres se dogodio i jučer na približnoj lokaciji, a magnituda je bila 4.5 po Richteru.

#Earthquake (#terremoto) possibly felt 37 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/DE4MRkwWTB