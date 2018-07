Sultan Erdoğan: Izvanredno stanje je prošlo

Deset dana nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan položio predsjedničku prisegu nakon čega je postao apsolutni vladar, ukinuo je izvanredno stanje koje je u Turskoj uvedeno prije dvije godine, 15. srpnja 2016., nakon neuspjelog pokušaja državnog udara, pri čemu je ubijena 251 osoba, a njih gotovo 2200 je ranjeno.

Glasnogovornik i savjetnik sultana Erdoğana kazao je da će se, unatoč ukidanju izvanrednog stanja, “borba protiv terorizma nastaviti u okviru postojećih uredbi i zakona”.

Za pokušaj državnog udara turske vlasti optužuju imama Fethullaha Gülena tvrdeći da je “vodio dugogodišnju kampanju rušenja države infiltracijom u turske institucije, posebno vojsku, policiju i pravosuđe”.

Odmah nakon uvođenja izvanrednog stanja, velik broj državnih službenika otpušten je sa svojih radnih mjesta, mnogi su policajci dobili otkaze, baš kao što su i vojnici i časnici otpušteni iz službe. Dijelu njih prijete i dugogodišnje zatvorske, pa i doživotne kazne.

Sustavna čistka

Erdoğan još uvijek nije odustao od uvođenja smrtne kazne koju je najavio nakon puča, ali uvest će je tek kada bude siguran da Turska nikada neće ući u EU.

Otpušteni su i suci i pravosudni djelatnici, zatvorene su nevladine udruge i mediji. Otpušteni su i učitelji, nastavnici, profesori...

Ukidanje izvanrednog stanja došlo je nakon što je Erdoğan u svoje ruke preuzeo gotovo sve ovlasti. Iako je izvanredno stanje ukinuto, to ništa neće promijeniti s obzirom na to da predsjednik države, Erdoğan, i dalje može vladati dekretima, jer po novom predsjedničkom sustavu uvedenom nakon promjene ustava, on ima pravo dekretima regulirati sva područja, od vojske, policije, obavještajnih službi, sudova... i svaki dekret odmah stupa na snagu.

Turska vlada pooštrava i “antiteroristički zakon”.

Nacrt novog zakona predviđa da guverneri imaju pravo boravak u gradovima ograničiti na 15 dana i zabraniti javna okupljanja.

Za okupljanja i proteste zakon navodi da oni „ne smiju otežati svakodnevni život ljudi“. Erdoğan odlukom o ukidanju izvanrednog stanja, koja je došla nakon što je očistio gotovo sve oponente, pokušava pokazati svijetu da će u Turskoj sada zavladati demokracija.

Progon Kurda

U te dvije godine izvanrednog stanja izdana su 32 dekreta, privedeno je 200 tisuća ljudi, a uhićeno njih oko 70 tisuća, među njima i novinari, borci za zaštitu ljudskih prava i opozicioni političari, a protiv 155 tisuća ljudi pokrenuta je istraga.

Izvanredno stanje Erdoğan je iskoristio i za obračun s opozicijskim stranama te za progon Kurda.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan