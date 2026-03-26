Sukobi, recesije, pandemije – je li turizam doista otporan na sve?

Stalno zveckanje oružjem, sukobi na Bliskom istoku, upiranje prstom u nove lokacije mogućih sukoba, a onda i variranje cijena energenata na svjetskom tržištu vrijeme u kojem živimo čini više nego nesigurnim. S tim se, očito, moramo pomiriti i naviknuti živjeti, prilagoditi život izazovima koji ga usmjeravaju. Manevriramo sve više u svim aspektima života, pa tako i kad je riječ o putovanjima, kojih se, kažu nam dionici u turizmu, ljudi ne odriču. Pandemija korone koju je svijet nedavno prošao, dodaju nam, činjenica da su ljudi bili neprirodno zatvoreni i izolirani, zauvijek je promijenio odnos prema putovanjima, kojih se većina više ne odriče. I danas, doznajemo, kada je Njemačka u recesiji te se događa velik val otpuštanja, posebno u autoindustriji, Nijemci ipak putuju.