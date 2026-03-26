USKOK u Hrvatskom skijaškom savezu: Na meti istražitelja Vedran Pavlek, ovo su ostala imena
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
DOKUMENTI I SVJEDOČANSTVA

Slavonski 'Sokolovi' napokon dobili knjigu o istini o ratu i svojoj ulozi

Slavonski Brod: Predstavljanje monografije 5.gardijske brigade Hrvatske vojske
Vedran Balen
26.03.2026.
u 08:44

Više od 700 stranica donosi nepoznate zapise, fotografije i svjedočanstva sudionika rata

Gotovo tri desetljeća nakon najtežih ratnih godina, 5. gardijska brigada "Sokolovi" dobila je monografiju, koja na više od 700 stranica donosi dosad neobjavljene dokumente, osobna svjedočanstva i fotografije, ali i ono najvažnije – imena svih njezinih pripadnika i poginulih branitelja. Riječ je o izdanju Udruge veterana brigade, objavljenom uz potporu Ministarstva obrane, koje već sada stručnjaci ocjenjuju kao vrijedan doprinos historiografiji Domovinskog rata. Monografija nije samo kronologija nastanka i ratnog puta brigade nego i pokušaj da se, na temelju provjerenih izvora, javnosti ponudi cjelovita i objektivna slika o jednoj od najznačajnijih postrojbi Hrvatske vojske.

Obuhvaća razdoblje od ustrojavanja brigade početkom 1992., preko njezina djelovanja na različitim bojištima u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, pa sve do gašenja deset godina poslije. Poseban naglasak stavljen je na očuvanje sjećanja na 89 poginulih pripadnika, čije su fotografije i osnovni podaci trajno zabilježeni. Glavni urednik monografije i voditelj stručnog tima brigadir Mijo Kožić ističe kako je riječ o projektu koji je nastajao godinama, uz opsežan istraživački rad. – Pregledali smo oko 10 tisuća dokumenata, od kojih smo 650 deklasificirali i uvrstili u knjigu. Uz to smo prikupili više od pet tisuća fotografija, a u monografiju ih je ušlo 713. Citirali smo više od 500 dokumenata, a posebno mjesto dali smo poginulim pripadnicima "Sokolova" i svim njihovim suborcima – naglašava Kožić.

Dodaje kako je cilj bio napisati istinu o ratnom putu brigade, bez uljepšavanja. Upravo zato, uz arhivsku građu, važnu ulogu imaju i svjedočanstva samih sudionika. – Postojale su razlike između onoga što je zapisano i onoga što se stvarno događalo. Zato smo kroz razgovore s ratnim zapovjedništvom i pripadnicima brigade tražili konsenzus i na kraju zapisali kako je doista bilo – kaže Kožić. Monografija tako donosi i detaljan prikaz djelovanja brigade na različitim bojištima, uključujući južno ratište, zadarsko područje i operaciju Bljesak. Upravo na jugu brigade su, prema Kožićevim riječima, podnijele najveće žrtve, ali i dale ključan doprinos očuvanju prostora na kojem su živjeli Hrvati u Bosni i Hercegovini.

Ratni načelnik stožera brigade, umirovljeni general-bojnik Živko Budimir, prisjeća se izazova s masleničkog bojišta, gdje je brigada preuzela jedan od najodgovornijih sektora. – Naši vojnici, koji su dotad ratovali u ravnici, našli su se u potpuno drukčijem okruženju. Morali su se priviknuti na kamenjar i nove vrste opasnosti. Unatoč tome, uspjeli su očuvati položaje i spriječiti neprijateljske napade – kaže Budimir.

Naglašava i kako je ratni put brigade nedovoljno poznat široj javnosti, osobito činjenica da je veći dio vremena djelovala izvan Hrvatske. – Dvije trećine rata proveli smo u BiH, braneći hrvatski narod, ali i sigurnost Hrvatske. Da je tamo nestao hrvatski narod, bila bi ugrožena i teritorijalna cjelovitost RH – upozorava. Posebnu vrijednost monografije ističe i arhivist Državnog arhiva u Slavonskom Brodu Marko Kevo, koji naglašava kako knjiga objedinjuje različite izvore – od deklasificiranih dokumenata do osobnih svjedočanstava i fotografija.

– Teško je izdvojiti jedan segment, ali za mene je najvrjedniji popis poginulih branitelja, kao i popis svih pripadnika brigade. To je trajan zapis koji nadilazi znanstveni značaj i ima duboku ljudsku vrijednost – ističe Kevo. Dodaje kako upravo deklasificirani dokumenti prvi put jasno pokazuju stratešku važnost 5. gardijske brigade u obrani Hrvatske, ali i kontekstualiziraju njezino sudjelovanje na različitim bojištima.

Uz ratni put, monografija donosi i poglavlje posvećeno kulturi sjećanja, u kojem su prikazana spomen-obilježja podignuta u čast poginulim braniteljima, kao i fotografije s obljetnica i komemoracija. Time se dodatno naglašava važnost očuvanja uspomene na žrtvu koju su pripadnici brigade podnijeli.

Objavljivanje monografije "Sokolovi" tako nadilazi okvire stručne literature. Riječ je o djelu koje ima i snažnu društvenu ulogu – čuvanje istine o Domovinskom ratu i prenošenje te istine novim generacijama. Kako ističu sami autori, riječ je o dugu prema prošlosti, ali i daru budućnosti.

Ključne riječi
monografija 5. gardijska brigada Domovinski rat

