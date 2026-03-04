Naši Portali
Poslušaj
TEMATSKA GRUPA VETERANA

Trideset godina HDZ monopolizira branitelje, sada je toga dosta

Autor
Petra Maretić Žonja
04.03.2026.
u 12:26

'Spontana reakcija članova na zbivanja koja su se dogodila prošlog ljeta rezultirala je i osnivanjem tematske grupe Možemo! veterani, a koja okuplja članove stranke koji su branili državu u Domovinskom ratu', kažu iz stranke Možemo

Druga najjača oporbena stranka - Možemo! Već neko vrijeme aktivno radi na privlačenju braniteljske populacije. Ne kriju da im je jedan od motiva i stati na kraj HDZ-ovom monopoliziranju te politike grupacije, što je proces koji, kažu, traje punih 30 godina. Prva konkretna reakcija koja je pokazala u kojem smjeru bi Možemo mogao ići uslijedila je ubrzo nakon Thompsonovih koncerata, kada su možemovci okupili svoje članove, redom veterane Domovinskog rata da javno govore o svojim ratnim putovima, kako su se i zašto priključili obrani domovine 1991. godine, kako se osjećaju danas, više od 30 godina od rata, ali i kako gledaju na pokušaje povijesnog revizionizma i pokušaje legitimacije ustaškog pozdrava.

Ključne riječi
Domovinski rat veterani Možemo!

