Suđenje otkrilo sukob interesa bivšeg šefa HEP-a i zastupnika

Iako je Zlatko Koračević nedavno na Županijskom sudu u Varaždinu oslobođen optužbe za zlouporabu u gospodarstvu s pozajmicom od 130.000 kuna jer se ispostavilo da ju je vratio, obrazloženje te presude otkriva veliku tajnu tog bivšeg HNS-ovca, a danas člana Reformista i čovjeka od velikog povjerenja Radimira Čačića. Temeljem njegove odluke dok je bio župan, renesansni talent tog 66-godišnjeg inženjera strojarstva trenutačno koristi Opća bolnica Varaždin gdje je za mjesečnu naknadu od 900 kuna predsjednik Upravnog vijeća. Koračevićeva tajna iz vremena je kad je bio saborski zastupnik, a potom i čelnik HEP-a, i zaokružuje njegov moralni lik.

Povlašteni umirovljenik

Baš u to vrijeme se i “proslavio” eskivirajući zakonske izmjene tako što se privremeno umirovio u 57. godini pa danas prima povlaštenu saborsku mirovinu od 10.000 kuna. Iako je tada znao da dolazi na čelo HEP-a i plaću veću od 17.289 kuna. Tri godine nakon što je i sam, komentirajući gotovo svakodnevne afere u javnim poduzećima, dodao kako ona “služe kao zavjetrina za uhljebljenje zaslužnih stranačkih kadrova”. U HEP-u je dobio otkaz nakon 15 mjeseci pa je tražio milijunsku odštetu, korištenje Audija A6 i druge beneficije, ali je taj spor nedavno izgubio. Koračevićev najveći potez bio je kad se učlanio u HNS. Naime, 2001. HNS-ova lista na čelu s Mirkom Bistrovićem u Bednji dobila je 635 glasova, 14 posto tadašnjih birača, što im je osiguralo šest od 13 glasova u Općinskom vijeću koje je Koračevića imenovalo načelnikom općine. Tako je počela njegova obilno financijski nagrađena politička karijera. Potom je 2005. postao zastupnik kao zamjena Čačiću pa je i u sljedećem mandatu ušao u Hrvatski sabor. I, logično, Čačić mu je kao prvi potpredsjednik Milanovićeve Vlade dao da upravlja milijardama kuna u HEP-u, kao dijelu političkog plijena HNS-a. To što nije imao baš nikakva iskustva u energetici govori o kakvom se talentu radilo. Do tada je jedino upravljao, dugi niz godina, drvnim pogonom Lepa u Lepoglavi, koja je nastala tako što je Koračević tvrtku u stečaju otkupio sa skupinom radnika kreditom vraćenim iz poslovanja Lepe.

Sporne pozajmice bez pisanog traga Koračević je uzeo od tvrtke AV Inter, u dva navrata u svibnju 2010. i 2011. U to je vrijeme bio saborski zastupnik te se kao predsjednik Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo zauzimao za drvnu industriju, a bio je i član odbora za financije te za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, zatim član Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, pa Savjeta za robne zalihe i zamjenik člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvoj. I sve te ga dužnosti nije spriječile da se brine i o svojim interesima koji su se isprepleli s interesima njemu bliskih osoba. Na čelu tvrtke AV Inter za proizvodnju stolica bio je brat Koračevićeve dugogodišnje partnerice, a očito je puka slučajnost da je Lepu u stečaju, čije je kvote za trupce Hrvatskih šuma koristio AV Inter, kupio Koračevićev brat, koji isto tako nije imao pojma o drvnoj industriji.

Županijski sud u Varaždinu bavio se samo spornom pozajmicom i poslovanjem AV Intera pa je utvrdio da rezultati dokaznog postupka ukazuju da se Zlatku Koračeviću može pripisati status odgovorne osobe tvrtke AV Inter. Koračevićeva partnerica od brata je formalno preuzela tvrtku kako bi ishodio kredit od 200.000 kuna za projekt Žena poduzetnik, a Koračević je sačinio i studiju isplativosti i prezentaciju za kredit od 1,5 milijuna kuna uz garanciju HAMAG-a. Po direktoru AV Intera, u planu je bila i izgradnja termoelektrane koja bi koristila otpad od utrošenog drva...

Sud mu nije vjerovao

Sud nije povjerovao Koračeviću i nekim svjedocima da je bio samo savjetnik jer zbog obveza u Zagrebu dok je bio na čelu HEP-a nije mogao voditi poslovanje tvrtki te da o kreditima zna samo nešto iz obiteljskih priča. Iako, kad je on to tražio, rekli su svjedoci, mijenjala se i organizacija proizvodne linije. I stečajna upraviteljica AV Intera svjedočila je da je Zlatko Koračević po pričanju zaposlenika vodio poslovanje svih tvrtki koje su radile na lokaciji bivše tvornice Lepa u Lepoglavi, i to Lepa, LTS, Tvornica stolaca Lepoglava, Sitis i Larix. I poslovni suradnik s kojim je dogovarao otkup drvene građe svjedočio je da je Koračević dugi niz godina vodio više tvrtki iz drvne industrije, no da ni u jednoj nije bio formalni direktor. Na čelu HEP-a bio je i u nadzornim odborima 15- ak HEP-ovih tvrtki, a samo za TE Plomin dobio je naknadu od oko 100.000 kuna. Koštao nas je, ali sve je stigao. I za ništa nije kriv. Koji genijalac!