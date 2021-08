VIDEO Sudarili se vlakovi u Češkoj: Više desetaka ljudi ozlijeđeno, poginulo dvoje

U sudaru dva vlaka u Češkoj oko 6 sati ozlijeđeno je više desetaka ljudi, a prema prvim informacija u nesreći je poginulo dvoje ljudi, javlja DW. Nesreća se dogodila blizu grada Pilsen.

Na terenu su službe za spašavanje, a policija javlja kako su poslani i helikopteri kako bi pomogli ozlijeđenima.

Video from the scene of two train collision by Public News TV broadcast (@CT24zive) pic.twitter.com/fdc5XoBpu7