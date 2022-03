Sudac: Lovrić Merzel primjer je kako se političar ne smije ponašati

Marina Lovrić Merzel u počinjenju djela koja joj se stavljaju na teret pokazala je izuzetnu upornost koja se očituje u dugačkom vremenskom periodu u kojem je ta djela počinila. Uz to, počinila ih je kao županica izabrana u dva mandata, činila ih je bez imalo samokritičnosti, a pri tome je pričinjena i velika šteta i ona si je pribavila veliku imovinsku korist.

Spomenuta djela počinila je na štetu jedne relativno siromašne županije, izigravajući povjerenje koje su joj ukazali birači. Kazna koja joj je izrečena trebala bi djelovati i na nju i na sve one koji žele nekada biti izabrani na političke dužnosti. Svi oni trebali bi znati da svoj posao moraju obavljati časno te da pošteno moraju postupati s novcem koji im je dan na upravljanje.

Ono za što je Marina Lovrić Merzel optužena primjer je kako se političar nikada ne smije ponašati jer je funkciju na koju je izabrana koristila i za osobno bogaćenje, ali i za mijenjanje odluka koje su donijela legalno izabrana predstavnička tijela. Sramotna su ta plaćanja privatnih troškova službenim karticama, a kruna njezina nezakonitog ponašanja je, u odnosu na sve druge, minorna točka osam optužnice u kojoj ju se teretilo za organiziranje vlastite svadbe na trošak podružnice Hrvatskih šuma u Sisku.

Upravo ta točka optužnice pokazuje koliko je Marina Lovrić Merzel bila marljiva u počinjenju svih tih zloporaba te sav njezin bezobrazluk – kazao je među ostalim Vjeran Blažeković, predsjednik sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda dok je danas obrazlagao nepravomoćnu osuđujuću presudu Marini Lovrić Merzel.

Ostala i bez stana

Bivša SDP-ova županica i bivša članica predsjedništva SDP-a, koja je zbog ovih optužbi bila uhićena 2014., a optužena 2015., na objavu nepravomoćne presude, koja je s obrazloženjem potrajala malo više od tri sata, došla je kao slobodna žena. No iz sudnice je izašla s lisicama na rukama jer je nepravomoćno osuđena na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora. Drugim riječima, iz sudnice je prepraćena direktno u Remetinec.

Teretila se po osam točaka optužnice, a sudsko vijeće je smatralo da je u svim tim točkama nedvojbeno dokazana njezina krivnja. Bila je optužena za ukupno devet kaznenih djela koja uključuju zloporabe položaja i ovlasti, primanje 100.000 eura mita, pranje novca, krivotvorenje isprave...

VIDEO Marina Lovrić Merzel osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od sedam godina: Odmah ide u Remetinec

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za svako od tih djela osuđena je na pojedinačne kazne u rasponu od šest mjeseci do tri godine zatvora te joj je u zbiru izrečena jedinstvena kazna od sedam godina zatvora. Osim toga, oduzima joj se 233.358 kuna i apartman u Zadru koji su stečeni od protupravne imovinske koristi. Nadalje, ostat će i bez 681.732 kune jer je toliki nerazmjer između njezinih prihoda i rashoda. Istom presudom nepravomoćno su osuđeni i njezin nećak Dalibor Rožanković te Silvio Kobešćak i Bernard Popec. Kobešćak je nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora, dok su Rožanković i Popec dobili po godinu i pol dana zatvora svaki.

Prema optužnici, USKOK je Lovrić Merzel teretio da je uzela 100.000 eura mita od Željka Žužića kako bi njegova tvrtka dobila udjele u Cestama Sisak. Teretila se i da je od Bernarda Popeca kupila zgradu njegova autosalona koji se trebao prenamijeniti u zgradu sisačke hitne pomoći. Tužiteljstvo je tvrdilo da se tu radilo o prenapuhanoj cijeni, koja je zajedno s plaćenim elaboratima i radovima došla do 11 milijuna kuna. Lovrić Merzel se teretila i za plaćanje savjetnika, nezakonita zapošljavanja, plaćanje privatnih troškova službenim karticama....

Svaku od tih točaka optužnice sudac Blažeković je vrlo detaljno obrazložio, navevši kojim je dokazima vjerovao, a kojima ne. Prema njegovu obrazloženju, iz iskaza svjedoka i materijalne dokumentacije nedvojbeno je utvrđena krivnja optuženika. Osvrnuo se i na iskaze Željka Žužića, Jasmine Jovev te financijsko vještačenje, koje su obrane osporavale.

– Ti iskazi i vještačenje u kombinaciji s drugim dokazima tvore cjeline na temelju koje je donesena ova presuda. U ovom postupku saslušano je više od 100 svjedoka te je pregledana opsežna dokumentacija. Smatramo da je krivnja optuženika nedvojbeno utvrđena – kazao je sudac Blažeković. Njegovo vijeće nije vjerovalo obranama optuženika, ali ni dokumentaciji koju su Lovrić Merzel i njezin nećak priložili kako bi opravdali nerazmjer u svojim prihodima i rashodima.

Žalba zbog niske kazne

– Sud je smatrao da je dokumentacija iz koje proizlazi da su optuženici dobili neki novac od svoje rodbine napravljena samo u svrhu izbjegavanja kaznene odgovornosti. Navodilo se da su otac i majka Lovrić Merzel, kao kovač i domaćica, imali ušteđevinu od 300.000 eura, no za to nema nikakvih materijalnih dokaza – objasnio je sudac Blažeković zašto sud nije vjerovao da je stan u Zadru koji glasi na Rožankovića stečen na legalan način, što su tvrdili i on i njegova teta.

Branitelji optuženika nisu bili raspoloženi za komentiranje nepravomoćne presude, dok je Vjekoslav Tolnaj, zamjenik ravnateljice USKOK-a kazao da su zadovoljni jer su optuženici nepravomoćno osuđeni po svim točkama optužnice. No tužiteljstvo je ipak najavilo žalbu jer smatraju da je izrečena jedinstvena kazna – preniska.