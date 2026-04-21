John Ternus

Bio je miljenik Stevea Jobsa, a sada preuzima carstvo od 4 bilijuna dolara: Tko je novi šef Applea

John Ternus
Foto: REUTERS/Mason Trinca/File Photo
Mateja Papić
21.04.2026.
u 11:05

Ternus je u Appleu proveo četvrt stoljeća. Pridružio se timu za dizajn proizvoda 2001. godine, da bi 2013. postao potpredsjednik hardverskog inženjeringa.

Appleov veteran John Ternus preuzet će vođenje ove četiri bilijuna dolara vrijedne kompanije kao njezin izvršni direktor (CEO) 1. rujna. „Provevši gotovo cijelu karijeru u Appleu, imao sam sreću raditi pod Steveom Jobsom i imati Tima Cooka kao mentora“, izjavio je u priopćenju za medije kojim je u ponedjeljak najavljena njegova nova pozicija.

CNN navodi da Ternus poznaje Apple u samu srž: prema Appleovoj web stranici, on je trenutno viši potpredsjednik hardverskog inženjeringa u kompaniji. To znači da je vodio inženjering hardvera iza najprepoznatljivijih Appleovih proizvoda, kao što su iPhone i Mac, kao i novijih inovacija poput uređaja Apple Vision Pro. Igrao je ključnu ulogu u novim linijama proizvoda za Mac, AirPods i iPhone. Njegov tim bio je neophodan u razvoju novog MacBooka Neo, naveo je Apple u priopćenju, kao i linije iPhonea 17.

Ternus je u Appleu proveo četvrt stoljeća. Pridružio se timu za dizajn proizvoda 2001. godine, da bi 2013. postao potpredsjednik hardverskog inženjeringa. Apple ga je promaknuo u izvršni tim 2021. godine, kada je postao viši potpredsjednik za cijeli odjel hardverskog inženjeringa. Prije dolaska u Apple radio je kao strojarski inženjer u tvrtki Virtual Research Systems, a diplomirao je strojarstvo na Sveučilištu u Pennsylvaniji, stoji u priopćenju. Ternusovo posljednje promaknuće nije veliko iznenađenje – smatran je glavnim favoritom za nasljednika na mjestu izvršnog direktora barem posljednjih godinu dana.

Ternus definitivno ima pred sobom težak zadatak. Cook je bio na čelu kompanije od 2011. godine i vodio ju je do tržišne kapitalizacije od 4 bilijuna dolara u eri nakon Stevea Jobsa. Veliki upitnik koji visi nad Ternusom su Appleovi napori u području umjetne inteligencije (AI). „Cook ostavlja trajnu baštinu u Cupertinu i bit će veliki pritisak na Ternusa da odmah ostvari uspjeh, posebno na polju umjetne inteligencije“, naveo je analitičar Dan Ives u ponedjeljak.

Dok je Jobs bio sklon riziku, Cook je postigao stabilan uspjeh u uslugama gradeći na postojećim proizvodima, kao što su Apple Watch, AirPods i Apple TV+. Na Ternusu je da odluči kojim će putem krenuti i može li Apple stvoriti "iduću veliku stvar" u nestabilnom okruženju umjetne inteligencije. „Ternus je hardverski inženjer, što signalizira da će Apple tražiti diferencijaciju u svojim fizičkim proizvodima čak i dok nastoji redefinirati uređaj kao podlogu za inteligentna iskustva“, izjavio je Dipanjan Chatterjee, glavni analitičar u tvrtki Forrester.

