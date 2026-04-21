Bio je miljenik Stevea Jobsa, a sada preuzima carstvo od 4 bilijuna dolara: Tko je novi šef Applea

Appleov veteran John Ternus preuzet će vođenje ove četiri bilijuna dolara vrijedne kompanije kao njezin izvršni direktor (CEO) 1. rujna. „Provevši gotovo cijelu karijeru u Appleu, imao sam sreću raditi pod Steveom Jobsom i imati Tima Cooka kao mentora“, izjavio je u priopćenju za medije kojim je u ponedjeljak najavljena njegova nova pozicija.

CNN navodi da Ternus poznaje Apple u samu srž: prema Appleovoj web stranici, on je trenutno viši potpredsjednik hardverskog inženjeringa u kompaniji. To znači da je vodio inženjering hardvera iza najprepoznatljivijih Appleovih proizvoda, kao što su iPhone i Mac, kao i novijih inovacija poput uređaja Apple Vision Pro. Igrao je ključnu ulogu u novim linijama proizvoda za Mac, AirPods i iPhone. Njegov tim bio je neophodan u razvoju novog MacBooka Neo, naveo je Apple u priopćenju, kao i linije iPhonea 17.

Ternus je u Appleu proveo četvrt stoljeća. Pridružio se timu za dizajn proizvoda 2001. godine, da bi 2013. postao potpredsjednik hardverskog inženjeringa. Apple ga je promaknuo u izvršni tim 2021. godine, kada je postao viši potpredsjednik za cijeli odjel hardverskog inženjeringa. Prije dolaska u Apple radio je kao strojarski inženjer u tvrtki Virtual Research Systems, a diplomirao je strojarstvo na Sveučilištu u Pennsylvaniji, stoji u priopćenju. Ternusovo posljednje promaknuće nije veliko iznenađenje – smatran je glavnim favoritom za nasljednika na mjestu izvršnog direktora barem posljednjih godinu dana.

Ternus definitivno ima pred sobom težak zadatak. Cook je bio na čelu kompanije od 2011. godine i vodio ju je do tržišne kapitalizacije od 4 bilijuna dolara u eri nakon Stevea Jobsa. Veliki upitnik koji visi nad Ternusom su Appleovi napori u području umjetne inteligencije (AI). „Cook ostavlja trajnu baštinu u Cupertinu i bit će veliki pritisak na Ternusa da odmah ostvari uspjeh, posebno na polju umjetne inteligencije“, naveo je analitičar Dan Ives u ponedjeljak.

Dok je Jobs bio sklon riziku, Cook je postigao stabilan uspjeh u uslugama gradeći na postojećim proizvodima, kao što su Apple Watch, AirPods i Apple TV+. Na Ternusu je da odluči kojim će putem krenuti i može li Apple stvoriti "iduću veliku stvar" u nestabilnom okruženju umjetne inteligencije. „Ternus je hardverski inženjer, što signalizira da će Apple tražiti diferencijaciju u svojim fizičkim proizvodima čak i dok nastoji redefinirati uređaj kao podlogu za inteligentna iskustva“, izjavio je Dipanjan Chatterjee, glavni analitičar u tvrtki Forrester.