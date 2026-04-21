Stručnjaci ušli u trag 45-ero djece koja su nasilno iz Ukrajine odvedena u Rusiju kako bi ih - preodgojili

Koordinirana policijska akcija u kojoj je sudjelovalo 40 stručnjaka iz 18 zemalja, a koju je potpomogao Europol ušla je u trag barem 45-ero djece, za koju se sumnja da su tijekom rata u Ukrajini nasilno odvedena s teritorija Ukrajine i deportirana u privremeno okupirane dijelove Ukrajine, Rusiju i Bjelorusiju. Podaci koje su stručnjaci iz 18 zemalja otkrili zatim su proslijeđeni Ukrajini koja godinama istražuje prisilno odvođenje ukrajinske djece u Rusiju i Bjelorusiju.

Stručnjaci koje je okupio Europol, nadaju se da bi prikupljeni podaci mogli pomoći da se otkriju lokacije odvedene djece, a do sada su utvrđene rute kojima su se djeca kretala tijekom prisilnog odvođenja. Nadalje, identificirane su osobe koje su omogućile deportaciju poput ravnatelja dječjih sirotišta, vojne jedinice koje su pomagale u deportacijama, pojedinci koji su primili otetu i deportiranu djecu, logori ili objekti u koje su djeca odvedena, platforme na kojima su moguće objavljene fotografije otete djece....

Europol ističe i da se ruske vojne jedinice koje su sudjelovale u prisilnom odvođenju djece sada možda sudjeluju u ruskoj agresiji na Ukrajinu, a upozoravaju i da je prisilno odvođenje ukrajinske djece u Rusiju i Bjelorusiji je ratni zločin. Ukrajinske vlasti već duže vrijeme istražuju prisilno odvođenje ukrajinske djece i do sada su dokumentirali nestanke 19.500 djece. Smatra se da su neku od te djece posvojili Rusi dok se druga drže u tzv. kampovima za preodgoj ili psihijatrijskim ustanovama. Europol je u nekoliko navrata do sada okupio razne stručnjake su analizirali dostupne podatke iz otvorenih izvora, te su koristili napredne digitalne tehnike kako bi otkrili što više podataka koji mogu pomoći pri identifikacija lokacija na kojima se odvedena ukrajinska djeca nalaze.