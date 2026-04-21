Uhićene još dvije osobe: Za manekena DiCaprija krivotvorili dokumente za otimačinu tuđih nekretnina

Dvije osobe našle su se na meti USKOK-a i policije koji, kako je priopćeno, provode, hitne dokazne radnje na području Zagreba i Istarske županije. Te dvije osobe povezane su s istragom koju je USKOK 6. veljače pokrenuo protiv manekena Roberta DiCaprija i još nekoliko osoba zbog sumnje da su u sklopu zločinačkog udruženja počinili niz prevara s nekretninama te da su krivotvorili dokumente, a sumnjičili su se i za pranje novca. Istraga pokrenuta u veljači imala je dva kraka; jedan se bavio preprodajom droge, a drugi nezakonitim upisom na nekretnine ljudi koje su DiCaprio i njegovi suosumnjičenici, po navodima USKOK-a prevarili.

Po neslužbenim informacijama, uhićeni su Tomislav P. i Stefan M., a Tomislav P. se sumnjiči da je DiCapriju i ostalima krivotvorio dokumente za više nekretnina na koje su se oni kasnije nezakonito upisali. Spomenute nekretnine bile su vrijedne 1,8 milijuna eura. Istražitelji su uhićenim osobama pretraživali stanove i vozila, a kada pretrage budu obavljene, bit će dovedeni u USKOK na ispitivanje, nakon čega će se odlučiti hoće li za njih biti zatražen istražni zatvor i po kojoj osnovi.

Istraga u veljači je osim protiv DiCaprija, pokrenuta i protiv Domagoja Andrića, Zorana Begića, Andjelka Jotanovića, Zoltana Szabe i Matea Kvesića. USKOK ih sumnjiči da su to za što se sumnjiče činili od početka 2025. do 3. veljače 2026. u Rijeci, Crikvenici, Zagrebu, Puli, Zadru, Šibeniku, Pagu, Korčuli i Makarskoj. DiCaprio se sumnjiči da je ostale osumnjičenike povezao u zločinačku grupu čiji je cilj bio nezakonito stjecanje nepripadne imovinske koristi stjecajem većeg broja nekretnina na koje su se opisivali bez znanja i pristanka vlasnika tih nekretnina.

Sumnja se da su krivotvorili kupoprodajne dokumente u koje su unosili OIB brojeve vlasnika zemljišta koji iz nekog razloga nisu bili upisani u vlastovnice zemljišnoknjižnih izvadaka ili iz nekog drugog razloga nisu mogli štiti svoje pravne interese. Nezakonito su se upisali, kako se sumnja na pet nekretnina, a po neslužbenim informacijama, sada se istražuje otuđenje još sedam nekretnina. Nekretnine koje su DiCaprio i ostali, kako se sumnja nezakonito otuđili bile su vrijedne od nekoliko stotina do nekoliko milijuna eura. Kada je u veljači uhićen, DiCaprio je pred istražiteljima negirao krivnju, te je tvrdio da je sve činio po uputama jednog čovjeka čije ime nije želio reći.