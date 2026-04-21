Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVE PRIJETNJE

Dojave o bombama u zagrebačkim školama

Zagreb: Policija ispred Prirodoslovne škole Vladimira Preloga zbog dojave o bombi
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
21.04.2026.
u 08:15

Policija je na terenu. Dojave stižu dan nakon što je splitska policija češljala srednje škole u tom gradu

U nekoliko zagrebačkih gimnazija jutros oko 7 sati stigle su dojave o postavljenim bombama. Policija je na terenu, potvrdili su za N1. Dojave stižu dan nakon što je splitska policija češljala srednje škole u tom gradu zbog takvih dojava. Bile su lažne.

Prošlog petka u Zagrebu se češljalo nekoliko trgovačkih centara.

Komentara 1

Pogledaj Sve
RA
RafaelZDS
08:29 21.04.2026.

Možemovcima se ne ide na posao pa podmeću bombe poput terorista, evo jučer su ubili jedno 30 djece, a ne to je Izrael, pardon nema veze neka oni rade svoj posao!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!