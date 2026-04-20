Španjolska skida ustaške simbole s groba Maksa Luburića: 'Bio je 'mesar''

Španjolski medij El Debate objavio je da će se s groba Vjekoslava Maksa Luburića na groblju u Carcaixentu, mjestu udaljenom 50 km od Valencije, skinuti simboli ustaškog režima. Poglavito velike šahovnice koja počinje s prvim bijelim poljem. Luburićev grob izgrađen je 1976. godine a smješten je na vidljivom mjestu groblja u Valenciji te su na njemu, navodi medij, simboli ustaškog režima kao što je tu i počasni natpis. Ti su elementi uključeni u Katalog simbola suprotnih demokratskom sjećanju utemeljenom u Zakonu o demokratskom sjećanju koji je španjolska vlada donijela listopada 2022. A on obuhvaća i spomenike ustaškim dužnosnicima jer su bili saveznik nacističkog režima u Drugom svjetskom ratu.

Odluka u Luburićevom grobu donesena je nakon izvješća Tehničke komisije zadužene za procjenu te vrste elemenata koja je zaključila da mjesto njegovog ukopa sadrži istaknute simbole i reference koji nisu u skladu s principima sadašnjih španjolskih zakona. Medij navodi kako se u odluci poziva na uklanjanje grba ustaškog režima sa spomenika i okolnog javnog prostora, kao i na dodavanje informativnih elemenata koji pružaju povijesni kontekst. Ove upute priopćene su i nadležnim tijelima i uključenim stranama. Nadalje, utvrđeno je da ova kontekstualizacija mora uključivati ​​reference na ulogu koju je Luburić imao tijekom rata, na zločine povezane sa sustavom koncentracijskih logora i njegov kasniji boravak u Španjolskoj. Također se upozorava da bi nepoštivanje ovih mjera moglo dovesti do otvaranja postupaka sankcioniranja, kako je predviđeno zakonom o demokratskom sjećanju.

Vijest su nakon El Debatea prenijeli i drugi španjolski mediji među njima, recimo, i utjecajni El Pais. Niti u jednom se nema previše okolišanja oko kvalificiranja Maksa Luburića, pa se ističe kako je poznat i kao 'mesar' te je bio jedan od odgovornih za sustav koncentracijskih logora Nezavisne Države Hrvatske, posebice Jasenovca u kojem su umirali Srbi, Židovi, Romi i politički protivnici ustaškog režima, i to, kako se ističe, na tisuće. Podsjeća se kako je Luburić u Španjolsku pobjegao nakon rata gdje je u Carcaixentu živio godinama pod lažnim imenom. Ubio ga je 1969. godine agent UDBA-e Ilija Stanić, a sporni nadgrobni spomenik izgrađen je 1976. godine. El Pais je još eksplicitniji pa podsjeća da su se nad zločinima pod Luburićevim zapovjedništvom zgražali i nacisti, a posebno ističe kako se odluka odnosi ponajprije na šahovnicu s prvim bijelim poljem u kombinaciji s mačem gdje podsjećaju kako je današnja šahovnica ona s prvim crvenim poljem. List podsjeća da se sam Luburić opisao kao „ratni zločinac milošću Božjom“. To stoji u pismu iz svibnja 1961. upućenom Ildefonsu Martínezu, zapovjedniku 34. tercija Civilne garde u Valenciji. Pismo se nalazi i u osobnom Luburićevu arhivu, slučajno otkrivenom u napuštenoj seoskoj kući.

Dalje piše kako je Vjekoslav Luburić uživao u bliskim odnosima s frankističkim vlastima. Čak je dijelio poslove i bankovne račune s franjevačkim fratrom Miguelom Oltrom, teologom koji je bio bliski povjerenik Francove supruge Carmen Polo. Francov režim je, navodi list, Luburića dočekao raširenih ruku te mu je osigurao lažni identitet, živio je kao Vicente Pérez García, potaknuo njegove poslove, prvo farmu u Benigànimu, a kasnije tiskaru u Carcaixentu, i ponudio mu zaštitu. Iako, pišu, ne baš učinkovitu u ključnom trenutku jer 20. travnja 1969., drugi emigrant hrvatskog podrijetla, Ilija Stanić, tada 23-godišnjak, pretukao ga je na smrt u njegovom domu u Carcaixentu. Stanić je desetljećima izbjegavao frankističku policiju i Interpol. Frankistički tisak je ubojstvo uvijek pripisivao zavjeri tadašnje komunističke Jugoslavije.

Novinar Frances Bayarri koji je istraživao Luburićevu smrt piše za El Pais kako je gradsko vijeće Carcaixenta pokušalo ekshumirati tijelo, ali Luburićeva djeca, koja imaju 99-godišnju koncesiju bila su dosljedno protiv takvog poteza. Arcadi España García, španjolski ministar financija porijeklom je iz Carcaixenta, izjavio je da odluka o uklanjanju simbola s groba hrvatskog ustaškog dužnosnika Vjekoslava Maksa Luburića u Carcaixentu predstavlja kraj egzaltacije fašizma i njegovih protagonista. Zanimljivo, 70-tih godina prošlog stoljeća, mladi Arcadi España sudjelovao je u grafitiranju u njihovom rodnom gradu gdje se tada pojavio grafit „Fora fexistes de Carcaixent“, odnosno „Fašisti van iz Carcaixenta“. Sadašnji ministar financija njegov je sin, piše Bayarri, emotivno je konstatirao što njegov otac nije doživio da vidi kako je vlada, u kojoj njegov sin upravlja ključnim resorom, odlučila da grobnica treba uključivati ​​ploče koje objašnjavaju upravo ono što je njegov otac već govorio sedamdesetih godina, a to je kako je Luburić bio fašist.