Analitičar Puhovski: ’Političkih preletača bit će još jer se ljudi vežu uz jače’

Nova članica HDZ-a Boška Ban objavila je fotografiju na kojoj drži stranačku iskaznicu, a Andrej Plenković pokraj nje pokazuje palac gore. Uz tu fotografiju Ban je kao glazbenu podlogu izabrala pjesmu “Hrabri ljudi”. Pretpostavlja se da je mislila na sebe, a ne na stranku koja ju je prigrlila.

Bivša članica SDP-a napravila je novi zaokret i odlučila se učlaniti u HDZ, s time da mandat SDP-u i dalje ne misli vraćati. – Kao što znate, politika je prostor različitih smjerova i odluka, eto, ja sam svoju konačnu odluku i konačan smjer u najboljem pravcu odabrala – rekla je Ban, koja je u Hrvatski sabor ušla s visokog četvrtog mjesta na koje ju je stavio vrh SDP-a u 3. izbornoj jedinici. Dobila je 1198 glasova ili 1,53 posto. Najnoviji slučaj prebjega otvorilo je ponovno raspravu treba li zastupnike obvezati da vrate mandat stranci preko koje su i postali zastupnici.

– Treba vidjeti kako se to može zakonski regulirati, koje zakone treba mijenjati, treba li možda mijenjati Ustav kako bi sve bilo pravno čisto. Ako je netko osvojio velik broj preferencijalnih glasova, kao u mom slučaju, znači da građani stoje iza njega, a tamo gdje se u Hrvatski sabor nije došlo preferencijalnim glasovima, nego na stranačkoj ili koalicijskoj listi, s 1200 glasova, smatram da nije moralno ispravno prelaziti iz jedne u drugu stranku. Katkad je stanka slabija od pojedinca. Netko tko donese 12.000 glasova ima izborni legitimitet – kaže za Večernji list predsjednik HSLS-a Dario Hrebak. Politički analitičar Žarko Puhovski ističe da prema članku 75. Ustava zastupnici u Hrvatskom saboru nemaju obvezujući mandat. – Dok tako piše u Ustavu, ne može im se zakonski ništa određivati – kaže za Večernji list Puhovski i podsjeća da je za izmjene Ustava potrebna dvotrećinska većina.

– Politički gledano, Boška Ban ima jako dobar argument koji glasi da je iz “HDZ-a 2” otišla u “HDZ 1” jer se SDP toliko programski približio HDZ-u. Uz to, ona je i sama rekla da je to učinila utilitarno motivirana time da se realiziraju dva njena projekta. Toga će biti još. Andrej Plenković je, kad su ga novinari pitali o većini, rekao da je tu i Matija Posavec, pokazavši na njega, a on je samo gledao u zemlju, otprilike. Takvih preletača, dakle, može biti još jer se ljudi vežu uz jače, a HDZ je već predugo jak da bi se moglo očekivati da uskoro to više neće biti. Ne podržavam to što je Ban napravila, ali SDP se ne uspijeva profilirati kao bitno drukčiji od vladajuće stranke. SDP je reaktivna stranka koja živi od reakcija, i to je problem.

Vlada potpuni programski košmar u političkom životu. Kad nema programskih razlika, ostaje stabilnost kao najveća vrijednost koju je Plenković ubacio u politički život. U SDP-u govore da je HDZ preuzeo njihove projekte, a to samo znači da nema programske razlike između njih – zaključuje Puhovski. Predsjednik Bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika nedavno je naglasio da demokracija prestaje biti sustav vrijednosti i prelazi u politički cinizam kada se saborski mandat pretvori u žeton za prodaju. – Takva praksa razara povjerenje u politički sustav – smatra.