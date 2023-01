Sud odlučio: Sanader zbog afera Planinska, Ina-MOL i Fimi media u zatvoru mora ukupno biti 18 godina

Ima ukupno pet presuda. Tri su osuđujuće, dvije su oslobađajuće. Jedna od tih oslobađajućih još nije pravomoćna. On se s pravosuđem i pravosuđe s njim nateže evo već 13 godina. Po zatvorima je gotovo osam, a sada je doznao i koliko mu iznose objedinjene osuđujuće presude. A iznose više no što je njegova obrana očekivala da će iznositi. On je Ivo Sanader, bivši je HDZ-ov premijer i simbol korupcije te stranke ali i korupcije općenito, a po odluci izvanraspravnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, kako nam je potvrđeno na sudu, nakon što je zatražio objedinjavanje svih svojih pravomoćnih osuđujućih presuda, doznao je da mu kazna sada iznosi - 18 godina. Zašto presude za afere Planinska, Ina-Mol i Fimi media u zbiru iznose 18, a ne 15 godina kako se nadala njegova obrana, znat će se kada obrazložena odluka bude otpremljena sa suda. A na tu odluku Sanaderova obrana ima pravo žalbe, o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud.

Što se tiče objedinjenih kazni, za aferu Planinska osuđen je na šest godina zatvora, koliko je dobio i za aferu Ina Mol, dok je za Fimi mediju osuđen na sedam godina zatvora. Oslobođen je za HEP- DIOKI i Hypo, s tim da mu presuda za Hypo iz listopada lani još nije pravomoćna. To je za tu aferu bilo treće, ponovljeno suđenje.

Objedinjavanje kazni može se tražiti kada su presude pravomoćne, a onda obično dođe do smanjenja kazne. U Sanaderovom slučaju, kada su objedinjavanje dvije prvotne pravomoćne presude, kazna mu je bila umanjena za dva mjeseca. Objedinjavanje kazni je bitno zbog zahtjeva za uvjetni otpust, koji se može tražiti nakon izdržane dvije trećine kazne. Smatralo se da će Sanader te uvjete zadovoljiti tijekom ove godine, no ako odluka o objedinjavanju njegovih kazni na 18 godina zatvora postane pravomoćna, to bi moglo produžiti njegov boravak iza rešetaka za koju godinu.

Priča o Ivi Sanaderu je i priča o (ne)sposobnosti hrvatskog pravosuđa i društva u cjelini da se ozbiljno i uistinu obračuna s korupcijom. Sanader je postao ogledni primjer te (ne)borbe, a dojam je da je zapravo i državi i svojoj stranci samo pokazao kako se korupcija - isplati. Sudski postupci traju godinama, kazne su niske, a novac zarađen na korupciji država od osuđenih optuženika sporo oduzima. Protiv Sanadera se u zadnjih 13 godina vodilo ukupno pet postupka, neki od njih i više puta, a osim zagrebačkog Županijskog suda, nešto su o svemu imali za reći i Vrhovni i Ustavni sud te Visoki kazneni sud. Bio je optužen u aferama Hypo, Ina-MOL, Planinska, Fimi media i HEP-DIOKI. U zbiru je osuđen na 19 godina zatvora, a on i njegova obitelj po tim presudama moraju vratiti 34 milijuna kuna. Za Planinsku i HEP-DIOKI mu se sudilo jednom, za Fimi mediju i Ina MOL dvaput, a za Hypo triput. Prvu osuđujuću presudu u aferi Hypo i Ina-MOL i to pravomoćnu, srušio je Ustavni sud. Ustavne tužbe je podnosio zbog Ina - MOL-a; dvaput, jedna tužba mu je usvojena, jedna odbijena, Planinske; gdje mu je žalba odbijena te zbog Fimi medije, u kojoj o tužbi još nije odlučeno.

VIDEO Sanader oslobođen optužbi za aferu Hypo