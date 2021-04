Sud donio odluku: Crkvena zvona u Lasinji smiju zvoniti i noću

Crkvena zvona u Lasinji, nedaleko Karlovca, ipak će smjeti zvoniti od 22 sata do šest ujutro. Odlučio je to Županijski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi, koji je nakon dvije godine poništio apsurdnu presudu Općinskog suda u Karlovcu, kojom su zvona s crkvenog tornja u župi sv. Antuna Padovanskog iz Lasinje, trebala umuknuti preko noći, jer je to smetalo jednom mještaninu. Odnosno, tužiteljima, ocu i sinu, od kojih je jedan tvrdio da zbog zvona ne može spavati, a čak nije imao niti boravište niti prebivalište u Lasinji, čak ni vlasništvo nad kućom te je živio u BiH.

Ipak, karlovački sud je, točno prije dvije godine, donio presudu u korist Marija i Ante Šituma iz Lasinje, premda se ona, prema riječima njihova branitelja, zagrebačkog odvjetnika Anđelka Jureška, kosila s nalazima sudskih vještaka za akustična ispitivanja te Zakonom o zaštiti buke iz 2009., ali i specifičnim položajem vjerskih zajednica, koji je definiran ugovorima između Hrvatske i Svete Stolice.

Drugostupanjski sud uvažio je žalbu, koja se pozivala na odredbe Ustava o pravima vjerskih zajednica da slobodno i u skladu sa zakonom obavljaju vjerske obrede te na Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, kojim se jamči Katoličkoj crkvi sloboda obavljanja bogoštovlja i nepovredivost mjesta za bogoštovlje, crkava, kapela i crkvenih prostora te odredbe Zakona o zaštiti buke, kojim je izrijekom propisano da se ne primjenjuje na zvučno oglašavanje zvonima ili elektroakustičnim uređajima na i iz vjerskih objekata.

„Zakonom o zaštiti buke propisane su mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja i smanjenja štetnih utjecaja na zdravlje ljudi, koji uzrokuje buka u okolišu, kao i smanjenje buke na dopuštenu razinu, međutim u članku 1. Zakona propisano je da se odredbe toga zakona ne odnose na buku kokju izaziva sama izložena osoba, buku svakodnevnih kućanskih aktivnosti, buku unutar vozila, buku iz stambenih prostora, buku na radnome mjestu, buku od vojnih aktivnosti na strogo određenim vojnim područjima te na zvučno oglašavanje zvonima ili elektroakustičnim uređajima na i iz vjerskih objekata i buku od uporabnih predmeta koji predstavljaju kulturno dobro sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara“, pojasnio je Županijski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi, naglašavajući kako je zakonodavac izrijekom propisao da se buka ne odnosi na zvonjavu crkvenih zvona.

Županijski sud prihvatio je nalaze sudskog vještačenja, ukinuo presudu iz Karlovca i vratio je na ponovno suđenje te uvažio da se „ovdje radi o tradiciji mjesta Lasinje, koju kao takvu doživljavaju ostali mještani te da nikada nisu isticali da im na bilo koji način smeta zvučno oglašavanje sa zvonika crkve i da je nakon devastacije u Domovinskom ratu obnovljena crkva i satni mehanizam uz potporu RH i suglasnosti nadležnih ministarstava te da zvučno oglašavanje zvona ne može štetiti fizičkom ni psihičkom zdravlju“.