Dok jedni vade kišobrane, drugi na paklenim vrućinama! Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Hrvatsku danas očekuju dva posve različita vremenska scenarija. Dok će u većem dijelu zemlje biti promjenjivo i nestabilno uz kišu i lokalno izražene grmljavinske pljuskove, na jugu će prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Zbog visokih temperatura za splitsku regiju na snazi je narančasto upozorenje DHMZ-a. Nedjelja će u većem dijelu Hrvatske biti promjenjivo oblačna i nestabilna. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), mjestimice se očekuju kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji.

Najviše sunčanog vremena bit će na jugu zemlje, gdje će se temperature penjati do 35 Celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti će najviša dnevna temperatura iznositi između 26 i 31 stupanj, dok će na Jadranu i otocima biti od 30 do 35 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će navečer prolazno i pojačati. Na sjevernom Jadranu bura će jačati tijekom večeri, a u Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak.

Ni početak novog tjedna neće donijeti potpuno stabilno vrijeme. U ponedjeljak će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a osobito u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mogući su kiša i grmljavinski pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 25 i 30 stupnjeva, dok će na obali i otocima ostati vrlo toplo, od 30 do 34 stupnja. Zbog vrlo visokih temperatura za splitsku regiju na snazi je narančasto upozorenje, koje označava opasne vremenske uvjete i povećan rizik od toplinskog stresa.