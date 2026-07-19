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DHMZ UPOZORAVA

Dok jedni vade kišobrane, drugi na paklenim vrućinama! Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Marko Seper/PIXSELL/ Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 08:27

U većem dijelu Hrvatske očekuju se kiša i grmljavina, jug ostaje sunčan i vruć

Hrvatsku danas očekuju dva posve različita vremenska scenarija. Dok će u većem dijelu zemlje biti promjenjivo i nestabilno uz kišu i lokalno izražene grmljavinske pljuskove, na jugu će prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Zbog visokih temperatura za splitsku regiju na snazi je narančasto upozorenje DHMZ-a. Nedjelja će u većem dijelu Hrvatske biti promjenjivo oblačna i nestabilna. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), mjestimice se očekuju kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji.

Najviše sunčanog vremena bit će na jugu zemlje, gdje će se temperature penjati do 35 Celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti će najviša dnevna temperatura iznositi između 26 i 31 stupanj, dok će na Jadranu i otocima biti od 30 do 35 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će navečer prolazno i pojačati. Na sjevernom Jadranu bura će jačati tijekom večeri, a u Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak.

Ni početak novog tjedna neće donijeti potpuno stabilno vrijeme. U ponedjeljak će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a osobito u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mogući su kiša i grmljavinski pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 25 i 30 stupnjeva, dok će na obali i otocima ostati vrlo toplo, od 30 do 34 stupnja. Zbog vrlo visokih temperatura za splitsku regiju na snazi je narančasto upozorenje, koje označava opasne vremenske uvjete i povećan rizik od toplinskog stresa.

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