Stvara se pokret otpora protiv talibana: Talibanistan ruše u dolini Pandžšir

U strahu od ponovnog uvođenja strogog šerijatskog zakona Afganistanci su na početku okupacije talibanima dali do znanja da će im pružati otpor i neće dozvoliti uvođenje zakona kakvi su bili do 2001. godine bez obzira na to što su talibani zapucali na prosvjednike i na taj ih način pokušavaju zastrašivati. Najmanje dvije osobe ubijene su kada su talibanski borci zapucali na okupljene u Asadabadu, koji su uz povike “bolje umrijeti nego živjeti u ropstvu i vratiti se u kameno doba” obilježavali Dan nezavisnosti Afganistana. Dan prije ubijene su tri osobe na prosvjedu protiv talibana u gradu Jalalabadu.