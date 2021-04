Studija o povezanosti AstraZenece i opasnih krvnih ugrušaka: 'Ovako nešto nije opisano u literaturi'

Sveučilišna bolnica u Oslu dokazala je povezanost cjepiva AstraZenece i jakih krvnih ugrušaka, niske razine trombocita u organizmu i krvarenja. Spomenuta studija prošla je znanstvene recenzije i objavljena je u uglednom znanstvenom časopisu The New England Journal of Medicine.

Studija je pokazala da su niže razine trombocita izazvane cjepivom češća pojava nego što se to navodilo u ranijim studijama koje su proučavale sigurnost cjepiva AstraZenece.

Rezultate studije za norvešku televiziju NRK objasnio je Pål Andre Holme, šef odjela u Sveučilišnoj bolnici u Oslu.

– Dest dana od početka cijepljenja tim cjepivom Sveučilišna bolnica u Oslu primila je pet prethodno zdravih osoba s vrlo velikim brojem antitijela protiv trombocita, za što se vjeruje da su izravni razlog zašto su imali snažan imunološki odgovor. Troje od tih petero pacijenata u međuvremenu je preminulo, dok se dvoje potpuno oporavilo – rekao je Holme.

Četvero od petero pacijenata bile su žene u dobi od 32 i 54 godine.

– Tjedan dana nakon cijepljenja imali su glavobolje, bolove u trbuhu i leđima prije nego što su se ozbiljno razboljeli – navela je glavna autorica studije Nina Haagenrud Schultz.

Kod pacijenta je zabilježen mali broj trombocita, krvnih ugrušaka i krvarenja. Jedini zajednički nazivnik koji su znanstvenici uspjeli pronaći između pet pacijenata jest cjepivo.

Liječnica Ingvild Sørvoll iz istraživačke grupe Sveučilišta Northern Norway usporedila je te nuspojave s nuspojavama koje nastaju korištenjem lijeka heparin, piše Zimo.hr.

– Ti pacijenti nisu uzimali heparin. Onda smo pomislili da bi to mogla biti podskupina autoimune heparinom inducirane trombocitopenije, rekla je Sørvoll i dodala: – Pronašli smo veoma visoku razinu antitijela. Razina antitijela probila su ljestvicu u laboratoriju. Kad smo pogledali u literaturu, takva antitijela nikad prije nisu bila opisana kao posljedica cijepljenja.

Šef odjela Sveučilišne bolnice u Oslu Holme potvrdio je za NRK ozbiljnost otkrića te studije.

Foto: REUTERS

– Riječ je o fatalnim nuspojavama, teško da može biti ozbiljnije od ovog – rekao je.

Upitan o tome znači li to da će Norveška zabraniti korištenje cjepiva AstraZenece, ustvrdio je kako je ta odluka na nadležnom Nacionalnom institutu za javno zdravstvo i Norveškoj agenciji za lijekove.

Direktor Norveške agencije za lijekove Steinar Madsen istaknuo je kako je spomenuta studija vrlo važna.

– Ono što već znamo jest što se događa kad se prvi put razbolite. No ne znamo što pokreće ovu snažnu reakciju. Studija pruža osnovu za daljnja istraživanja – kazao je i nadometnuo kako će studija imati utjecaja na odluku hoće li Norveška uvesti ponovo cijepljenje AstraZenecom.