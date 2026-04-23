Zbunio ga prizor na glavnom zagrebačkom trgu: 'U moje vrijeme je to zahtijevalo diskreciju'

Cura stoji i čeka tramvaj, jedan od dva lika joj samo priđe s kamerom i uslika je pa hoda dalje i slika druge. Za njim još jedan, isto ima kameru. Cura je shvatila da ju slikaju, po reakciji se vidjelo da joj nije ugodno. Početak je to opisa situacije kojoj je jedan Zagrepčanin svjedočio na Trgu bana Jelačića "Udaljili su se i kasnije, kad sam ušao u tramvaj, primjetio sam da slikaju i druge ljude dok čekaju na stanici. Otkada je to ok slikati random ljude bez njihove privole? pita korisnike Reddita.

"Ljudi se smiju fotkati na javnoj površini, a objaviti bez valjanog razloga, ne", piše u jednom od komentara, u drugom korisnik navodi kako se u njegovo vrijeme to zvalo "street photography, doduše tražilo je diskreciju", kaže. Netko objašnjava da je vjerojatno riječ tome da domaći kopiraju ono što vani već odavno rade na TikTok-u. "Jedan fotka ljude, a drugi fotka njega i reakcije ljudi", kaže. Jedna korisnica napisala je, pak, kako se svaki put kad vidi fotografa "sve nešto smješka i namješta u nadi da će ju slikati i objaviti negdje, ali nikad se nije desilo".