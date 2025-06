Studenti medicine na pauzi ručali u menzi, na njih se srušio Boeing 787-8 Dreamliner

Najmanje 240 ljudi poginulo je u četvrtak u indijskom gradu Ahmedabadu u padu zrakoplova Boeinga 787-8 Dreamliner prijevoznika Air India na putu za londonsku zračnu luku Gatwick. Zrakoplov se nekoliko minuta nakon polijetanja srušio na hostel studenata medicine u stambenom području. List Indian Express izvijestio je da je svih 242 putnika poginulo, neki mediji izvijestili su da je preživio jedan britanski državljanin. S mjesta nesreće izvučena su 204 tijela, rekao je šef policije Ahmedabada u poslijepodnevnim satima, a najmanje 50 studenata medicine je u bolnici. No, strahuje se da to nisu konačne brojke.

Državni tajnik za zdravstvo Dhananjay Dwivedi rekao je da će se DNK analizom identificirati poginuli. Stravične snimke pokazuju dijelove zrakoplova u zgradi, s repom na njenom vrhu. Indijski CNN News-18 objavio je da se zrakoplov srušio na blagovaonicu državnog hostela B.J. Medical Collegea, a među žrtvama su i studenti medicine koji borave u hostelu. Među putnicima u zrakoplovu bilo je 217 odraslih, 11 djece i dvoje dojenčadi, objavio je Reuters.

Od njih je 169 bilo indijskih državljana, 53 Britanaca, sedam Portugalaca i jedan Kanađanin, priopćila je Air India. Stranica za praćenje zrakoplovstva Flightradar24 objavila je da se radi o Boeingu 787-8 Dreamliner, jednom od najmodernijih putničkih zrakoplova kojem je to prva nesreća nakon što se našao u komercijalnoj uporabi od 2011. godine. Zrakoplov koji se srušio prvi je put poletio 2013. godine, a isporučen je Air Indiji u siječnju 2014., priopćio je Flightradar24.

Jedan televizijski kanal objavio je snimku na kojoj se vidi avion kako polijeće iznad stambenog područja, a zatim nestaje s ekrana. Potom se vide vatra i dim. - Moja šogorica letjela je za London. U roku od sat vremena dobila sam vijest da se avion srušio - rekla je Poonam Patel, rođakinja jedne od putnica, novinskoj agenciji ANI u bolnici u Ahmedabadu. Ramila, majka studenta medicinskog fakulteta, rekla je da je njezin sin otišao u hostel na pauzu za ručak kada se avion srušio.

- Moj sin je na sigurnom i razgovarala sam s njim. Skočio je s drugog kata, pa je zadobio neke ozljede - rekla je. Putnički zrakoplov pao je u četvrti Meghaninagar, iznad koje su se nadvili gusti oblaci dima. Zrakoplovni stručnjaci za BBC su rekli da je položaj zakrilaca na krilima zrakoplova tijekom polijetanja možda imao ulogu u nesreći.

- Na ovoj snimci podvozje je još uvijek spušteno, ali su zakrilca već bila uvučena. To znači da su zakrilca bila u ravnini s krilima, što je vrlo neuobičajeno tako brzo nakon polijetanja – izjavio je stručnjak za zrakoplovstvo Geoffrey Thomas. Podvozje se, dodao je, uvlači unutar 10 do 15 sekundi, a zakrilca se uvlače postupno, tijekom 10 do 15 minuta. Stručnjak Terry Tozer rekao je kako prema snimkama ne izgleda da su zakrilca bila izvučena, što bi moglo biti objašnjenje zašto zrakoplov nije uspio pravilno poletjeti.

- Ako zakrilca nisu bila pravilno postavljena, to bi moglo upućivati na ljudsku pogrešku, ali rezolucija snimke je preniska da bi se to moglo potvrditi – prenosi Reuters riječi Marca Chana, bivšeg pilota i višeg predavača na Sveučilištu Buckinghamshire New.

Pilotkinja helikoptera Seun Komolafe za Sky News rekla je da je zrakoplov u trenutku pada bio "vrlo nisko i da je bio spor budući da se nalazio u kritičnoj fazi uzlijetanja". Nije joj jasno zašto je podvozje ostalo spušteno u trenutku nesreće. - U toj fazi zrakoplov bi trebao biti u konfiguraciji za uzlijetanje, no morat ćemo pričekati podatke iz crnih kutija kako bismo saznali kakva je komunikacija tada vođena – rekla je.

Neposredno prije pada upućen je poziv u pomoć, što upućuje na to da je je posada shvatila da nešto nije u redu i da su o tome obavijestili kontrolu leta. Indijski mediji objavili su da su piloti bili iskusni i zajedno su imali gotovo 10.000 sati letačkog iskustva. Pozivajući se na Upravu za civilno zrakoplovstvo, NDTV objavio je da je kapetan zrakoplova imao 8.200 sati iskustva, a kopilot 1100 sati. Uprava za civilno zrakoplovstvo navela je da je kopilot uputio poziv u pomoć kontroli zračnog prometa, a nakon toga zrakoplov više nije odgovarao na pozive.

"Zrakoplov je odmah nakon polijetanja s piste 23 pao na tlo izvan perimetra zračne luke. Gusti crni dim viđen je kako se diže s mjesta nesreće", objavila je Uprava. Signal je izgubljen u 10.08 sati po lokalnom vremenu, na 188 metara visine. Riječ je o širokotrupcu koji prilikom uzlijetanja može maksimalno težiti 220 tona, a krstari brzinom od oko 900 kilometara na sat i s dosegom od oko 15.000 kilometara. Na mrežnoj stranici proizvođača navodi se da je riječ o najprodavanijem širokotrupnom putničkom zrakoplovu svih vremena kojima je prevezeno više od milijardu putnika. Često se koristi za interkontinentalne letove, s kapacitetom od 248 putnika. Boeingovi zrakoplovi posljednjih godina, prema pisanju medija, pod povećalom su javnosti i stručnjaka zbog incidenata, no taj model nije imao opasnije incidente.

Kompanija Tata Group, vlasnik Air Indije, objavila je da će obiteljima svake osobe koja je u nesreći dati 10 milijuna rupija, oko 100.000 eura, te pokriti medicinske troškove i pružiti podršku za obnovu pogođenog medicinskog hostela. "Nema riječi koje mogu adekvatno izraziti tugu koju osjećamo u ovom trenutku", stoji u izjavi objavljenoj na X-u. Glasnogovornik indijskog ministarstva vanjskih poslova Randhir Jaiswal rekao je da se u Ahmedabadu dogodila vrlo tragična nesreća. "Izgubili smo mnogo ljudi. Izražavamo najdublju sućut svima koji su izgubili svoje najmilije", rekao je. Uzrok nesreće još nije utvrđen, ali mnogi stručnjaci smatraju da su zakrilca možda odigrala ključnu ulogu.