Most napada jer traži prostor, ali Jandroković ima veću odgovornost

U Saboru novi incident, u kojem je jedan od sudionika ponovno bio Mostov Nikola Grmoja, a s druge strane opet HDZ, na iznenađenje mnogih i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Odbijanje dva Mostova zakona potaknulo je Miru Bulja i Nikolu Grmoju da se obruše na HDZ, no Grmojino prozivanje pojedinaca za afere koje su im se tijekom godina pripisivale rezultiralo je Jandrokovićevim odgovorom da mu je “malo reći da je smeće”.

Oporba provocira

Dan nakon incidenta Jandroković se nije oglašavao, dok je Grmoja poručio da ne misli da je pretjerao te da ne očekuje Jandrokovićevu izjavu.

VIDEO Svađa Grmoje i Jandrokovića: 'Malo je reći da ste smeće'

– Ja nisam kriv što je Branko Bačić nosio crne torbe u aferi Fimi medija, nisam kriv što je Borić bio u Kalmetinu ministarstvu kada su se bojili tuneli, nisam kriv što je Baričević krivotvorio diplomu i što je Jandroković zatajio Hrvate u BiH. Ne mogu ostati miran na izdaju nacionalnih interesa i uvijek ću se boriti protiv toga – ponovio je Grmoja isto što je govorio i u sabornici kad je isprovocirao HDZ-ovce. Zamjerio im je jer su glasovali protiv Mostovih prijedloga o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa te o uvođenju obaveze ishođenja građevinskih dozvola za gradnju baznih stanica za teleoperatere. Pa je Jandrokovića nazvao “Njonjom”, nadimkom koji je proizišao iz HDZ-a.

– Njonjo nije uvreda, nego karakteristika i najbolje oslikava Jandrokovićevu servilnost. Nijednu crticu izrečenog ne mislim povući, HDZ je organizacija koja konstantno radi protiv hrvatskih nacionalnih interesa – proziva Grmoja.

Dok ga je premijer Andrej Plenković optužio za primitivizam, stručnjakinja za političku komunikaciju Ankica Mamić kaže da joj je potpuno jasna logika Grmojina napada jer Most traži medijski prostor koji nije dobio svojim programom za europske izbore.

– Opozicija očito radi jake pritiske, pogotovo Most kojem posljednja istraživanja pokazuju da im rejting pada, ugrožen im je mandat na koji računaju pa zapravo imaju dosta opravdanih razloga da pojačavaju pritisak. Grmoja se nalazi u poziciji koja je dosta neobična u Hrvatskoj, Most je zapravo treća oporbena opcija po snazi, ali oni se sve više profiliraju kao najjača opozicija, u smislu da su najagresivniji, najviše napadaju, najjači su – komentira Mamić. Ipak, naglašava, odgovornost je uvijek veća na onome tko je na vlasti nego na onome tko je u opoziciji.

– Onaj tko je u opoziciji ima i razloga i načina provocirati, jer oni jedino provokacijom dolaze do prostora. A onaj tko je u vlasti trebao bi držati do institucija koje predstavlja, tako da je odgovornost uvijek veća na onome tko predstavlja vlast. Iznenadila me Jandrokovićeva reakcija jer od predsjednika Sabora do sada nismo imali prilike vidjeti da nasjeda, da tako kažem, na provokacije i da je izišao iz redovne komunikacije – kaže Ankica Mamić.

Politički analitičar Žarko Puhovski vjeruje da je javnost već svjesna da je aktivnost u Saboru svedena na prostakluk.

– S time da dosad u tom direktnom prostakluku nisu sudjelovali oni koji predsjedavaju. Jer im to s pozicije moći i zbog zaštite digniteta institucije koju vode ne treba, pa ružne riječi ostanu za nas nemoćne. Milijan Brkić, recimo, dosta se dobro nosi s time, no Jandroković očito nema tu razinu samosvijesti, pokazao je vlastitu nesposobnost da ne reagira na provokacije – smatra Puhovski. Dok ih kritike ostatka oporbe barem naizgled toliko ne diraju, na Grmojine provokacije već je prije “pao” i premijer Andrej Plenković koji se krenuo naguravati s njime. Grmoju, nastavlja, zanima provocirati HDZ-ovce i poentirati kad izgube kontrolu, što im se očito sve češće događa.

Familijarni sukob

– To je familijarni sukob HDZ-a i Mosta. HDZ neće napadati ni ljevicu ni radikalnu desnicu jer zna da oni ne oduzimaju dijelove iz njihova biračkog bazena kao Most – objašnjava Puhovski.

Novi sukob Mosta i HDZ-a osudio je i SDP-ov Arsen Bauk koji smatra da su i Grmoja i Jandroković zaslužili žuti karton.

– Jandroković je definitivno prešao crtu kontrole koju bi trebao imati predsjedatelj, posebno kada se tiče i njega osobno, jer loša reakcija na to poziv je i drugima da ga pokušaju izbaciti iz takta. On se kontrolirao u smislu da je odmah nakon toga dao stanku. Nije ugodno zastupnicima pa i premijeru kada se na takav način krene osobno na njih pred milijunskim auditorijem. Svatko u toj situaciji ima reakciju koja je možda neprimjerena – kazao je Bauk zaključivši da tomu i služe poslovničke sankcije, a i ocjene javnosti.