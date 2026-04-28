Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODLUKA O NAKNADI

Šušnjar: Odluka HERA-e ubrzat će ulaganja u obnovljive izvore energije

Dubrovnik: Ministar Ante Šušnjar na konferenciji za medije o temi naknade za priključenje na električnu energiju
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Baldo Marunčić/Hina
28.04.2026.
u 01:00

Šušnjar je najavio da će na sastanku na vrhu Inicijative triju mora u Dubrovniku energetika biti u središtu razgovora, a potpisat će se niz memoranduma o razumijevanju za buduće suradnje s ciljem unapređenja hrvatskog energetskog sustava i osiguranja sigurnosti opskrbe

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ocijenio je u ponedjeljak uravnoteženom odluku HERA-e o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, rekavši da su njome stvoreni preduvjeti za razvoj i ubrzavanje ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE). Šušnjar je na konferenciji za medije u Dubrovniku istaknuo da će Hrvatska tom odlukom dostići ciljeve postavljene u Nacionalnom energetskom klimatskom planu. "Svjestan sam da će biti nezadovoljni oni koji su zauzeli priključne kapacitete i špekulirali s papirima projekata koje su pripremali za preprodaju. Oni nam nisu relevantan sugovornik. Nama su sugovornici pravi investitori koji realiziraju projekte. Tako ćemo se rukovoditi i prilikom donošenja naših budućih odluka", rekao je Šušnjar.

Dodao da sada investitori u OIE imaju predvidljiv okvir sa svim parametrima za izračun izvodivosti njihovih projekata. "Nadam se da će se nakon ove odluke početi ostvarivati čim više projekata obnovljivih izvora energije", rekao je Šušnjar i istaknuo da će država nastaviti voditi računa i o dodatnim ulaganjima u baznu energiju koja jamči sigurnost sustava. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u ponedjeljak je donijela je Odluku o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, koja prema ocjeni HERA-e otvara prostor za razvoj industrije, kroz niže troškove izgradnje novih pogona. HERA je odlučila da jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog napona iznosi 193 eura po kilovatu (€/kW).

Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona iznosi 96,50 €/kW, a jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona iznosi 9,50 €/kW. Jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona iznosi 19,00 €/kW. Naknade su ujednačene na razini cijele Hrvatske, pa više nema razlike između Zagreba i ostatka zemlje niti situacija u kojima su neki plaćali više zbog "stvarnih troškova priključenja". Kroz manje jedinične cijene za priključenje na višim naponskim razinama izravno se omogućava razvoj konkurentne industrije u Hrvatskoj kroz niže troškove izgradnje novih industrijskih pogona, podatkovnih centara i slično, ističe HERA.

Energetika u središtu razgovora 

Šušnjar je najavio da će na sastanku na vrhu Inicijative triju mora u Dubrovniku energetika biti u središtu razgovora, a potpisat će se niz memoranduma o razumijevanju za buduće suradnje s ciljem unapređenja hrvatskog energetskog sustava i osiguranja sigurnosti opskrbe. Na pitanje hoće li tijekom sastanka biti potpisan ugovor o južnoj plinskoj interkonekciji s Bosnom i Hercegovinom, s obzirom na prigovore koje na taj plinovod ima Europska unija, odgovorio je da su to "problemi druge države", a da će Hrvatska ispuniti sve obveze prema Europskoj komisiji i Europskoj uniji.

"Potpisat ćemo određene dokumente vezane uz južnu interkonekciju. Još definiramo određene članke tog sporazuma, ukoliko će doći do potpisivanja sporazuma i svakako će biti određeni dokument potpisan na ovoj konferenciji", rekao je. Upitan kako vlada kani pomoći poduzetnicima u njihovim poteškoćama s cijenama goriva, Šušnjar je odgovorio da će vlada i sljedećeg ponedjeljka nastaviti s regulacijom cijena. Ocijenio je da je Hrvatska sigurna zemlja što se tiče opskrbe gorivom. Rekao je da kod nas neće biti otkazivanja letova zbog nedostatka goriva te da su hrvatske rezerve i količine sigurne i stabilne.

U strahu od rušenja prodaju vikendice za 14.000 eura
Ključne riječi
HERA elektroenergetska mreža Inicijativa Tri mora Ante Šušnjar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!