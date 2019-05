Bauk o Grmoji i Jandrokoviću: Prošli su faze od ljubavi do mržnje i nazad

I Nikola Grmoja i Gordan Jandroković zaslužili su žuti karton, komentirao je SDP-ov Arsen Bauk sinoćnje uvrede koje su Mostov i HDZ-ov zastupnik razmijenili u Saboru. Takvo ponašanje nije uobičajeno u Saboru, a pogotovo nije dobro za političku kulturu u Hrvatskoj, naglasio je Bauk.

- Nogometnim rječnikom rečeno, to bi bilo za žuti karton jednome i drugome, ali ako bi se smirila situacija, ne bi se vadili crveni. Odnos HDZ-a i Mosta u nekoliko zadnjih godina prolazio je faze od ljubavi do mržnje i nazad tako da su sada u fazi u kojoj se međusobno vrijeđaju, a mi ostali promatramo. Iz Kluba zastupnika HDZ-a dolaze uvrede i prema drugim zastupnicima i prema cijelim strankama i određenim manjinskim skupinama. To što se dogodilo jučer nije prvi put da bismo sada trebali previše analizirati. Mislim da se nedovoljno često koriste poslovničke ovlasti predsjedatelja o oduzimanje ovlasti zbog govora mržnje i sličnog. Ni jučer nitko nije dobio opomenu. Predsjednik Sabora je smatrao dovoljnim da na uvredu odgovori uvredom i dao je stanku nakon koje se situacija smirila - komentirao je Bauk.

Kao što nije u redu da predsjednik Sabora zastupnika zove smećem, tako nije primjeren ni Grmojin napad na zastupnike HDZ-a.

- Kada bi svatko kada mu ne prođe prijedlog krenuo tako reagirati tada bismo svaki put imali nekoliko takvih klimaksa u dvorani. Parlament služi tomu da iznosite svoje prijedloge, većina odlučuje, a građani na sljedećim izborima odlučuju tko je imao više argumenata. Isključivi gospodarski pojas, oko kojeg je i SDP bio suzdržan, nije tema oko koje se trebala dizati takva tenzija. To je Mostova predizborna tema i vladajući su očito odlučili da je bolje da sada s tom pričom završe nego da se povlači tijekom cijele kampanje, iako je tehnički gledano nisu morali jučer staviti na glasanje – ocijenio je Bauk. Do sada nije čuo Jandrokovića da se izražava kao sinoć u odgovoru Grmoji, dodaje, ali misli da je to bilo motivirano time što ga je Grmoja osobno uvrijedio.

- Jandroković je definitivno prešao crtu kontrole koju bi trebao imati predsjedatelj, posebno kada se tiče i njega osobno, jer loša reakcija na to je poziv i drugima da ga pokušaju izbaciti iz takta. On se kontrolirao u smislu da je odmah nakon toga dao stanku. Nije ugodno zastupnicima pa i premijeru kada se na takav način krene osobno na njih pred milijunskim auditorijem. Svatko u toj situaciji ima reakciju koja je možda neprimjerena – kazao je Bauk zaključivši kako tomu i služe poslovničke sankcije, a i ocjene javnosti.