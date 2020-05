Stručnjaci kritiziraju Milanovića: 'Zbunio se i poslao lošu poruku, to je 'politički idiotizam''

Možda hoće, a možda i neće glasovati na izborima jer se, kaže, ne želi dovesti u situaciju da mora objašnjavati koga je zaokružio. Tako je otprilike predsjednik Zoran Milanović u intervjuu za Novu TV pojasnio što će raditi 5. srpnja. Kazao je i kako misli da ne šalje tom svojom izjavom građanima lošu poruku te ih pozvao da oni na birališta ipak izađu. Zbunili su se, međutim, ljudi jer zašto bi se oni s listićima mučili, ako predsjednik neće, a kako kažu politički analitičari, zbunio se i sam Milanović.

– Sve u svemu, to je loša predsjednikova poruka. Pitanje je što je on, zapravo, htio reći. Ako je htio kazati da se neće opredijeliti, mogao je to reći na drugi način. Poruka koju ja iščitavam jest da će on od izbora apstinirati. Od njega se i očekuje da bude neutralan, ali ljudima svakako treba ukazati na važnost izbora, pa ne treba im on reći za koga da glasaju – kaže politički analitičar Damir Jugo koji smatra kako bi prvi čovjek države trebao biti primjer.

– Sjetimo se samo kako izgleda taj dan izbora, bez obzira na to jesu li oni parlamentarni, predsjednički ili lokalni. Izvještava se o značajnim političarima koji su izašli na birališta, a oni odmah i pozivaju ljude da naprave to isto. Oni bi trebali biti uzor građanima. Ako je možda Milanovićeva poruka trebala biti da na izborima neće puhati u jedra SDP-u, onda je to tako i trebao reći – kaže Damir Jugo, a Žarko Puhovski predsjednikovu izjavu naziva “političkim idiotizmom”.

– Termin je to iz grčkog jezika koji označava nebrigu za zajednicu. Milanović ne smije biti politički idiot i itekako bi se za svoju zajednicu trebao brinuti – kaže taj analitičar i dodaje kako mu nije jasan ni dio o tome da bi predsjednik, ili bilo tko drugi, nekome morao objašnjavati za koga je glasao. Kakvo pravo bi uopće imao netko da ga to pita, nije jasno Puhovskom, koji odmah ističe tajnost glasanja. Je li se možda predsjednik samo loše izrazio?

– Ne možemo baš, rekao sam ovo, a mislio sam ono. To ne prolazi ni na prvoj godini fakulteta – smatra Žarko Puhovski, kojeg pitamo i zašto je uopće predsjednik dao naslutiti da ne izlazi na izbore. Jer mogao je jednostavno ne reći ništa.

– Čini mi se da je ovo i indirektna podrška Andreju Plenkoviću. Milanović se cijelo vrijeme odmiče od SDP-a jer smatra da Davor Bernardić nije njegova dobra zamjena – kaže Žarko Puhovski, kojeg odmah pitamo i kako onda tumači povremene trzavice između predsjednika i premijera. Guranje je to Plenkovića udesno, odgovara Puhovski.

– Njemu se prigovara da nije dovoljno desno, a na ovaj ga se način ondje pozicionira – kaže Žarko Puhovski.

Da je, pak, predsjednik potpuno u pravu kad je rekao da možda neće na izbore, smatra analitičar Davor Gjenero.

– On je predsjednik Republike Hrvatske i kad govori, govori u ime RH. Po osnovama političke kulture, on se mora ponašati neutralno, a ako baš idete do kraja, Milanović i ne bi trebao glasati – govori Gjenero pa navodi primjer predstavnika britanskog parlamenta, odnosno tamošnjeg “speakera”, ekvivalent našem predsjedniku Sabora, koji nikad ne izlazi na biralište.

– To je čovjek koji se bira jednom i, u principu, on na svojoj poziciji ostaje dok god sam ne odluči da želi odstupiti. Druge stranke čak i ne predlažu svoje ljude za to mjesto, a jedino kad on izlazi na glasanje jest eventualno kad je njegov glas presudan. A to je po načelima parlamentarne vlade ispravno i korektno – pojašnjava Davor Gjenero.

Upravo je, podsjećamo, predsjednik Zoran Milanović i kazao kako će možda upravo njegov glas presuditi.