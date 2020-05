Škoro oštro o Milanoviću: To je skandalozna poruka. On prvi treba izaći na izbore

Povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i predsjednik Zelene liste Nenad Matić posadili su dva javora, a potom se Škoro osvrnuo na aktualne političke teme.

Kako je istaknuo, njemu je žao što nije uspjela suradnja s Mostom.

- Žao mi je, volio bih da smo se dogovorili s Mostom, ali dogodi se to i u životu i u braku da se ljudi ne mogu dogovoriti. Nadam se da to ne znači da ćemo u budućnosti biti jedni protiv drugih, to sam i njima rekao. Za prolivenim mlijekom nema plakanja - naveo je.

Komentirao je i izjavu predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića da možda neće izaći i glasati na parlamentarnim izborima koji će se održati 05. srpnja ove godine, te smatra kako je to skandalozna izjava.

- Kakva neutralnost, glasovanje je građanska dužnost i obveza! Postoje zemlje gdje se to sankcionira. To je još jedna u nizu njegovih osebujnih poruka. To je skandalozna poruka mladima. Izbori su festival demokracije, on bi se trebao probuditi malo ranije, obrijati, počešljati i prvi izaći na izbore. Da predsjednik države neće izaći na izbore da se ne bi saznalo za koga će se opredijeliti? Pa glasanje je tajno.

Reagirao je i na Milanovićevu izjavu kako neće razgovarati sa svima koji budu izabrani u Sabor: - Postoje ustavni rokovi i postoje zakonske obveze kojih se predsjednik mora držati. Kako će naš veliki predsjednik i legalist postupiti, to je na njemu. Idemo se koncetrirati na izbore i na budućnost.

Nakon brojnih medijskih napisa u kojim se navodila kako je prodao vlasničke udjele u dvije tvrtke, to je danas potvrdio i on sam.

- HDZ je do sada dobro prolazio u Slavoniji, ali sada više neće - kazao je i nadomentnuo da donedavni član HDZ-a i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava nije postao član Domovinskog pokreta, no i da su pregovori u tijeku.