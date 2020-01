Štromar najavio Žunićevu smjenu. Plenković: Neobična izjava i situacija

Potpredsjednik Vlade te ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar potvrdio je u srijedu da će smijeniti v.d. direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), HDZ-ovog Krešimira Žunića, istaknuvši da je to "gotova stvar".

Štromar je novinarima uoči sjednice užeg Vladinog kabineta potvrdio da je DORH-u predao sve dokumente vezane za Žunića koji je za svega 975 eura po četvornom metru lani kupio stan iz APN-ova programa društveno poticane stanogradnje, a što je jučer objavio RTL-ov magazin Potraga.

Stan je kupio sa sinom, a u vrijeme kupoprodaje bio je zamjenik direktora APN-a i osoba koja je odlučivala o prodaji državnih nekretnina. Državna Agencija za promet i posredovanje nekretninama u Zadru je 2019. izgradila POS-ove stanove kako bi pomogla obiteljima koje bi po cijenama znatno nižim od tržišnih mogle rješavati svoje stambeno pitanje.

Sam Žunić koji, navodno, ima još jedan stan u Zagrebu u kojem povremeno živi bivši ministar Lovro Kuščević, u svemu ne vidi problem već se RTL-u požalio kako ga je sram zbog toga "koliko nema".

"Sram me koliko nemam. Nemam vozila, nemam pokretnina, imam jednu i pol imovinu i dva stambena kredita. Pa šta će premijer mislit' o meni, majke ti, kakav je to sposoban čovjek koji sebi ne može pomoći", pitao se Žunić.

Štromar je, na upit je li DORH-u prijavio i svog stranačkog kolegu iz HNS-a, bivšeg direktora APN-a Slavka Čukelja, koji je sa Žunićem potpisao kupoprodajni ugovor - istaknuo da to moraju provjeriti i provjeravaju.

"Moramo provjeriti i provjeravamo proces te kontroliramo da li je možda i netko drugi iz APN-a na takav način sebi riješio svoje stambeno pitanje. Procedure su u tijeku", naglasio je ministar graditeljstva.

Najavio je da će smijeniti Žunića, istaknuvši da je to "gotova stvar". "To se ne smije tako raditi, to ne možemo tolerirati", poručio je Štromar.

Slučaj oko Žunića komentirao je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekavši da je svašta vidio i doživio u politici, ali da takvo što nikada.

"Tu je svaki komentar suvišan. Svašta sam vidio i doživio u politici, ali to što sam sinoć kada sam gledao prilog, još nikada nisam vidio", kazao je Butković.

Kazao je i da mu je bilo neugodno što su članovi iste stranke.

Butković je rekao i da je spreman na sigurnosnu provjeru i za to je da se to vrati. "Ja sam rođen spreman. Ljudi koji idu na najodgovornije funkcije u državi trebali bi prolaziti sigurnosne provjere", smatra ministar prometa.

Nije konkretno odgovorio hoće li se kandidirati za potpredsjednika u timu Andreja Plenkovića, kratko poručivši: "Neka se raspišu izbori pa ćete sve znati".

Sam slučaj komentirao je i premijer Andrej Plenković koji je najavio da će razgovarati s resornim ministrom.

- Neobična izjava i cijela ta situacija, imat ću razgovor s ministrom Štromarom, vidjet ću o čemu se radi i što ćemo poduzeti. Nisam imao informacije o tome... Ništa dobro nisam vidio u tome - rekao je Plenković, piše N1.