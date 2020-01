Prvi čovjek APN-a u Zadru kupio POS-ov stan: Pa mene je sram koliko nemam

Za 975 eura po metru četvornom v.d. direktora Agencija za promet i posredovanje nekretninama (APN) Krešimir Žunić sa sinom Markom kupio je POS-ov stan u Zadru.

On je tada u ime APN-a sjedio u povjerenstvu koje odlučuje o POS-ovim stanovima.

Otkriveno je to u RTL-ovoj emisiji Potraga, a nakon što je to prijavljeno ministru graditeljstva Predragu Štromaru, Žunića je prijavio DORH-u.

No, iako ima 11 tisuća kuna plaću, još jedan stan u Zagrebu u kojem povremeno živi Lovro Kuščević, Žunić poručuje: 'sram me koliko nemam'.

– Ja imam jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita, a što će do kraja tjedna biti vidljivo i u mojoj imovinskoj kratici koja se upravo šalje Povjerenstvu za sukob interesa, jer kako sam se našao na ovoj funkciji kao vršitelj dužnosti direktora do sada je nisam poslao, ali sam poslao upit da li kao vršitelj dužnosti šaljem karticu ili ne. Odgovor sam zaprimio u petak i do kraja tjedna ću prijaviti na moju sramotu jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita, pa mene je sram koliko nemam, a ne imam! Nemam vozila, nemam pokretnina, imam jednu i pol imovinu i dva kredita. Pa što će premijer misliti o meni, majketi, kako sam sposobna čovjeka napravio, ne može sebi pripomoći, a trebao bi servisirati usluge građana – rekao je Krešimir Žunić, HDZ-ov v.d. direktora APN-a.

Krešimir Žunić i njegov sin kupili su stan u Zadru iz APN-ovog programa društveno poticane stanogradnje po cijeni od 975 eura po četvornom metru - državni stan koji se prodaje daleko ispod tržišne cijene.

– Po zakonu propisanoj proceduri moj sin iz prvog braka, Marko Žunić, se javio za taj natječaj i zadovoljio po mišljenju peteročlanog Povjerenstva osnovanog od strane Agencije – rekao je.

Na pitanje što je on tada bio u APN-u odgovorio je:

– Ja sam u tom trenutku bio onaj koji nije ovlašten za prodaju nekretnine, nisam bio direktor. Da, bio sam zamjenik direktora APN-a, iz redova HDZ-a, odnosno kod nas su političke sve tri funkcije, drugim riječima nije bilo ni teoretske mogućnosti da utječem na ishod kupoprodaje – rekao je.