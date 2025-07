Strava gladi u Gazi, sve više djece umire, liječnik opisao pakao: 'Ništa nije tiho, ništa nije brzo, to je mučna smrt'

Djeca u Pojasu Gaze trenutno umiru od gladi, a proces te smrti nije ni miran, ni brz – to je spor, bolan i usamljen pad, upozorio je liječnik dr. Amir Khan, u dramatičnom apelu međunarodnoj zajednici i izraelskim vlastima da omoguće dopremu humanitarne pomoći. „Ovo je video koji bih volio da nikada nisam morao snimiti, ali ljudi moraju znati što se događa“, rekao je Khan, korak po korak opisujući što se događa s tijelom koje umire od gladi.

Prema njegovim riječima, tijelo prvo troši glukozu, zatim jede vlastite mišiće, uključujući i srce. Osoba postaje preumorna za govor, javlja se zbunjenost, halucinacije i bol – fizička i psihička. „Djeca u Gazi to osjećaju upravo sada. To nije prirodna smrt, to je smrt uzrokovana čovjekom. I može se spriječiti“, poručio je, piše Metro.

FOTO Djeca ovdje umiru od gladi. Svijet ne smije zatvoriti oči pred ovim užasom

U završnim fazama gladi, opisuje dr. Khan, tijelo sagorijeva masnoće, mišići propadaju, a organi otkazuju. „Svijest blijedi, disanje postaje plitko, srce usporava. To nije smrt od starosti, to je smrt od nebrige.“ Glavni tajnik UN-a António Guterres oštro je kritizirao globalnu zajednicu zbog pasivnosti. „Ne mogu objasniti razinu ravnodušnosti i nedostatak humanosti kod previše ljudi“, rekao je na skupštini Amnesty Internationala. Dodao je da je riječ o „moralnoj krizi koja opterećuje globalnu savjest“.

Ova potresna izjava dolazi u trenutku kada je Svjetski mehanizam za procjenu sigurnosti hrane (IPC) upozorio da se u Gazi širi glad. "Najgori scenarij je da se glad već širi Pojasom Gaze", navodi se u najnovijem izvješću IPC-a, koji okuplja dvadesetak humanitarnih organizacija i UN-ovih agencija. "Rastući broj dokaza ukazuje da pothranjenost i bolesti već uzrokuju sve više smrti."

Iako glad još nije službeno proglašena – jer zahtijeva složenu analizu – IPC najavljuje kako će ona biti provedena "bez odgode". No stručnjaci upozoravaju da formalne objave često stižu prekasno. „U Somaliji je 2011. godine glad službeno proglašena tek nakon što je 250.000 ljudi već umrlo, pola njih djeca mlađa od pet godina“, rekao je David Miliband iz Svjetske organizacije za spašavanje. Prema definiciji IPC-a, glad se proglašava kada je najmanje 20 posto stanovništva suočeno s ekstremnom nestašicom hrane, svako treće dijete je pothranjeno, a najmanje dvoje od 10.000 ljudi umire svakodnevno zbog gladi ili povezanih bolesti.

Najnovije procjene pokazuju da su ti pragovi već premašeni u većem dijelu razorene palestinske enklave, gdje još uvijek živi oko 2,1 milijun ljudi. Svjetski program za hranu (WFP) navodi da gotovo trećina ljudi ne jede danima, a 470.000 osoba, uključujući velik broj djece, suočava se s katastrofalnom glađu između svibnja i rujna.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izjavila je da Gaza pati od „masovne gladi uzrokovane ljudskim djelovanjem“, direktno okrivljujući izraelsku blokadu pomoći. I dok Izrael odbacuje odgovornost, a pojedini njegovi dužnosnici čak negiraju da u Gazi vlada glad, Ujedinjeni narodi su već dokumentirali desetke smrtnih slučajeva zbog pothranjenosti. Ljudi padaju na ulicama dok pokušavaju doći do hrane.