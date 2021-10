Strašni prizori iz La Palme: Blokovi lave veličine zgrada padaju iz vulkana

Blokovi lave veliki kao trokatnice padali su u nedjelju iz vulkana na španjolskom otoku La Palmi, a tlo i dalje podrhtava, tri tjedna od početka erupcije.

U nedjelju je zabilježeno 21 podrhtavanje tla, najjače magnitude 3,8 stupnjeva po Richteru, objavio je španjolski Nacionalni geološki institut (ING), što se osjetilo u selima Mazo, Fuencaliente i El Paso.

Blokovi užarene magme veličine trokatnica slijevaju se niz vulkan Cumbre Vieja, objavio je Španjolski institut za geologiju i rudarstvo.

Od ponedjeljka španjolska će mornarica pomoći u čišćenju vulkanskog pepela koji je prekrio velike dijelove otoka, rekla je ministrica obrane Margarita Robles tijekom posjeta u nedjelju.

Rijeke lave temperature do 1240 stupnjeva Celzijevih uništile su posljednje zgrade koje su ostale u selu Todoque, objavio je Institut za vulkanologiju Kanarskog otočja na Twitteru.

O fluxo de lava do #Vulcão #CumbreVieja destrói uma casa em #LaPalma. Imagem desta tarde…com som… As nuvens brancas são, é claro, vapor -pic.twitter.com/qYQIi04l1d -

