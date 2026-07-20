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Slovenci objavili fotografiju muškarca iz BiH koji je u bijegu zbog ubojstva: 'Opasan je i nepredvidiv'

Slovenija
Policijska uprava Celje
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.07.2026.
u 09:01

Naime, 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine osumnjičen je za ubojstvo na području Vuhreda

Slovenska policija traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za ubojstvo na području Vuhreda. Policijska uprava Celje upozorila je da je muškarac jako opasan. Objavili su i fotografiju osumnjičenika koji je još uvijek u bijegu. Iz policije navode da je visok oko dva metra, te da na sebi ima traperice i crnu majicu kratkih rukava, te nosi crne cipele. "On je opasna i nepredvidiva osoba, stoga upozoravamo sve da ne pokušavaju stupiti u kontakt s njim prilikom mogućeg susreta. Maknite se s puta, trebali bi biti na sigurnom i odmah nazovite 113", poručila je policija u svojoj objavi.

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Ključne riječi
ubojstvo Slovenija

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