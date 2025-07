Incident na plaži kod Raba. Veslali uz obalu pa napadnuti iz grmlja: 'Gađali su nas kamenjem. To je bio horor'

Umjesto opuštanja na moru i uživanja u prirodi, čitateljica koja nam se javila doživjela je, kako kaže, scenu kakva se ne viđa ni u reality emisijama – već u apokaliptičnom filmu. Sve se dogodilo na otoku Rabu, u blizini plaže Pudarica. "Tijekom vožnje SUP-om, na nekih 30-ak metara od obale, iz grmlja nas je napala žena, a ubrzo joj se pridružio i muškarac – s vikom, prijetnjama, a potom i fizičkim napadom. Derali su se kao sumanuti – ‘To je privatni posjed! Maknite se, uznemiravate naše kokoši!’”, priča čitateljica.

U početku su mislili da se radi o neslanoj šali, no situacija je brzo eskalirala. "Počeli su nas gađati kamenjem, i to praćkom! Da nisam doživjela, ne bih vjerovala. A mi smo bili na otvorenom moru, veslajući SUP-om – više od 30 metara od obale. Nismo se iskrcavali, nismo ulazili nikome u dvorište. Samo smo veslali. A oni žive gore u grmlju, iznad plaže, imaju kokoši i ponašaju se kao da je to njihovo kraljevstvo", kaže.

Prema riječima lokalnih mještana s kojima su razgovarali nakon incidenta, ovakvo ponašanje navodno nije ništa novo. “Već godinama zastrašuju ljude koji se približe tom dijelu obale, čak i s mora. Nitko s njima ne može izaći na kraj. Ne idu u grad, ne sudjeluju u društvu, a ponašaju se kao da su vlasnici cijelog komada obale”, kazao je jedan od otočana.