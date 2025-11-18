Naši Portali
TRAŽE DA SE PRESUDA UKINE

Strankinja koja je na Bajakovu pala s 22 kg kokaina, dobila šest i pol godina, no tužiteljstvo smatra da je kazna preblaga

Na GP Bajakovo zaplijenjeno više od 10 tona duhanske melase za pušenje u vodenim lulama
Autor
Ivana Jekelić
18.11.2025.
u 14:13

Slovensko-slovačka državljanka je uhićena 15. veljače 2025. na Bajakovu, nakon što su joj policajci i carinici dok je izlazila iz Hrvatske pretragom vozila našli 22,2 kilograma kokina

Je li jedinstvena kazna od šest i pol godina zatvora na koliko je osuđeno 40-godišnjakinja, koja ima državljanstva Slovenije i Slovačke, preblaga ili nije, ovisno koga pitate. Tu joj je kaznu zbog zloporabe droge i izbjegavanja carinskog nadzora izrekao Općinsko sud u Vinkovcima. No ODO Vinkovci na tu se presudu žalilo, a u žabi traži da se prvostupanjska presuda ukine i predmet vrati na ponovljeno suđenje.

- Žalba je podnesena zbog bitnih procesnih i materijalnih povreda, odluke o kazni i odluke o troškovima kaznenog postupka, pri čemu Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima smatra da je prvostupanjski sud pogrešno i neosnovano primijenio odredbe o ublažavanju kazne okrivljenici kod izricanja jedinstvene kazne, a time i izrekao preblagu kaznu - navodi tužiteljstvo u žalbi.

Slovensko-slovačka državljanka je uhićena 15. veljače 2025. na Bajakovu, nakon što su joj policajci i carinici dok je izlazila iz Hrvatske pretragom vozila našli 22,2 kilograma kokina, pakiranog u 20 paketa. Droga je bila skrivena u preinačenom prostoru, a osim droge nađena su i dva "Glocka" i pet praznih nabojnika. Nakon što je uhićena, završila je u istražnom zatvoru koji joj je bio određen zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela. U ekspresnom postupku, optužena je već u svibnju i već je nepravomoćno osuđena.

Opasna droga sve popularnija među mladima u Hrvatskoj: ‘Režu’ je s lijekom za svinje i ovce
Kupnja