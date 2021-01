Stranica 'Škole za život' pala, Ministarstvo ne zna zašto. Divjak: 'Žalosno je sve ovo'

Bivša ministrica Blaženka Divjak na svom je Facebooku upitala zašto je ugašena mrežna stranica Škole za život. Naime, klikom na istu, kaže kako je "račun ugašen".

"Ugašena mrežna stranica www.skolazazivot.hr. Oni koji ne znaju graditi, u rušenju su dobri.

Mrežna stranica Škole za život napravljena je uz financiranje iz EU fondova (ESF) i sadrži brojne resurse od novih kurikuluma, webinara za edukacije, tisuće online videolekcija za sve predmete, primjere kako učiti online uz opise alata, materijale za edukaciju nastavnika, dokumente o vrednovanju Škole za život itd. Dostupna je bila u hrvatskoj i engleskoj inačici. Zašto je MZO odlučio da treba ugasiti mrežnu stranicu? Novac? Teško, jer je financiranje osigurano iz EU fondova kako za izradu tako i za održavanje (ESF projekti CKR I i CKR II). Neznanje? Budući da projekt preko kojeg je izrađena još traje, postoji obaveza da se mrežna stranica drži još barem 5 godina. Nemar? Brisanje svega što bi ukazivalo na to da se radilo?", napisala je Divjak.

No, Ministarstvo na to nema odgovor.

- Ne znam zašto je stranica pala, moramo to provjeriti u ponedjeljak. Mogu potvrditi da je ministarstvo domenu www.skolazazivot.hr platilo do rujna 2021. i nema nikakvog razloga za rušenje stranice. Također mogu reći da ništa od materijala, videolekcija i ostalog, sigurno nije izgubljeno - kazao je Božo Pavičin, savjetnik ministra Radovana Fuchsa za 24 sata.

Na dodatan upit Blaženki Divjak koji je uputio 24 sata, ona kaže kako ne zna što se događa.

- Čini se da nisu sve aktivnosti provođene sukladno planu, jer ne vidim da su vidljivi rezultati. Pripremili smo i projekt CKR II u kojem je također osigurano financiranje mrežne stranice. Firma koja održava mrežne stranice Škole za život je dobivena prema pravilima ESF-a u skladu s pravilima javne nabave i s njom je potpisan ugovor. Ne čini se vjerojatno da je usluga plaćena, a stranica ugašena. Što se domene tiče ona je kod Carneta rezervirana do 4.rujna 2021. uz mogućnost besplatnog produženja. Što se tiče rokova čuvanja svega o projektu CKR tiče, to je pet godina od završnog plaćanja, pa i stranica treba biti aktivna (iako se ne treba dograđivati). Žalosno je sve ovo jer na mrežnoj stranici "Škole za život" bilo izuzetno puno korisnog materijala. Nadam se da će se to riješiti - kazala je.