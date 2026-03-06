Nikolina Brnjac: Bez pravilnog upravljanja turizam pojede gradove

Turizam koji puni proračune, ali prazni gradove od stanovnika, te stanovanje koje postaje novo političko i društveno bojno polje Europe – to su teme koje danas oblikuju budućnost europskih gradova. Europarlamentarka Nikolina Brnjac govori o ravnoteži između razvoja i kvalitete života, o europskim rješenjima za priuštivo stanovanje i o tome može li se turizam još držati pod kontrolom. Njezino iskustvo na presjeku nacionalnih politika i europskih strategija otvara pitanje koje se više ne može odgađati: kako sačuvati gradove za ljude koji u njima žive.
POVRATAK IZ DUBAIJA
FOTO Ljudi si padali u zagrljaje, plakali od olakšanja: Hrvati se vratili s Bliskog istoka, pogledajte trenutke sreće
SLAVNA GLUMICA
FOTO Sjećate li se Vrtirepke iz 'Prosjaka i sinova'? Bila je san svakog muškarca, a evo kako danas izgleda
Posao budućnosti