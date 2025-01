Bojkot se širi na Sloveniju i BiH, a iz redova trgovaca poručuju: 'Ako se nastavi stradat će lokalni lanci. Strani mogu izdržati i godinu dvije'

U petak idemo još jače i još žešće, u novi "crni petak" za trgovce. Pozivamo sve da se suzdrže od bilo kakve kupnje proizvoda i usluga, ne samo u trgovinama, od trgovačkih lanaca do dućana neprehrambenom robom, pekarnica, kioska, nego i na svim ostalim mjestima, izbjegavajte i potrošnju u kafićima, restoranima, plaćanje računa, banke, teleoperatere... nova je poruka građana ujedinjenih oko FB-ove nezavisne potrošačke platforme Halo, inspektore. Josip Kelemen, savjetnik platforme kojoj su se u organiziranom buntu protiv trgovina u prošli petak pridružile stotine tisuća građana prepoloviši promet trgovaca u odnosu na isti dan tjedan ranije, za 31. siječnja najavio je, naime, još radikalnije korake u borbi protiv "cjenovnog divljaštva", koje uključuju i širu mobilizaciju potrošača. A prema trenutačnim najavama – bojkot će dobiti i regionalni karakter u petak – u Sloveniji i BiH.

– Želimo poslati snažnu poruku i bankama koje su prošle godine digle naknade i opet najavljuju podizanje novih. Svi znamo da kod nas nema poreza koji bi ih dodatno opteretio i smanjio iznos koji se iznosi izvan Hrvatske. Izbjegavajte telekomunikacijske usluge, ali i dostavljače. I oni su jedan od generatora koji su održali potrošnju u prošli petak koja bi bila daleko manja – poručio je Kelemen pozvavši i strane radnike da podrže bojkot, a isto tako i umirovljenike, koje se kao najugroženiju skupinu petkom mami s 10% popusta u trgovinama.

– Pozivamo i one koji su odlazili u restorane ili kafiće da se suzdrže i da na taj dan ne potroše niti cent više – rekao je. – Nemojte točiti gorivo, nemojte kupovati karte, nemojte putovati i nemojte kupovati na online platformama. Nemojte ići u drogerije – nabraja Kelemen, a poziv na bojkot 'zaključen' je i s tri trgovačka lanca i tri proizvoda. Tri trgovačka lanca počevši od četvrtka, dan ranije, na crnoj će listi potrošača biti punih tjedan dana, do iduće srijede – a to su Lidl, zbog velike razlike u cijenama u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje, Eurospin jer je prekršio obećanja o nižim cijenama i boljoj kvaliteti proizvoda, te dm za kojega su potrošači rekli kako "drži abnormalno visoke cijene u usporedbi s istim trgovinama i njihovim trgovinama u drugim zemljama EU, prije svega u Njemačkoj odakle potječu, ustvrdio je Kelemen. Pozvao je i na bojkot kupnje Coca-Cole, koja je "izuzetno poskupjela" i drugih gaziranih pića, svih vrsta flaširanih voda za piće i svih vrsta deterdženata, koje je zahvatila i "šrinkflacija" a cijene skočile i 100%.

– Pozivamo blagajnice, vozače, sve radnike u trgovačkim centrima da nam se pridruže. Usporite taj dan rad i pokažite da ste uz nas. Ne želimo ugroziti vaša primanja. Želimo da se glas potrošača čuje i da ovaj put bude još glasniji jer su nam trgovački lanci u subotu pokazali srednji prst i rekli da nastavljaju dalje na isti način – rekao je Kelemen.

Iz udruženja trgovaca još se nisu oglasili, a za "srednji prst" iz Halo, inspektore su zapravo prozvali potpredsjednika Izvršnog odbora HUP-a Mirka Budimira iz čije je izjave u emisiji RTL-a u subotu iz konteksta izvučeno samo "kako će trgovci nastaviti raditi kao i do sada" te "da navodni bojkot neće ništa promijeniti". Budimirova poruka je zapravo bila da građani imaju pravo izbora, kako izbora robe, trgovca, tako i izbora ponašanja u određenim situacijama, a trgovci će nastaviti i dalje raditi.

– Ponašat ćemo se racionalno i imat ćemo minimalne marže do točke pokrića kako bismo mogli podmiriti svoje obaveze – rekao je, poručivši kako nema kartelnog udruživanja trgovaca, te da su svi gubitnici bojkota – proizvođači i njihovi zaposlenici, trgovci i njihovi zaposlenici i svi korisnici državnog proračuna. Ni PDV se nije uplaćivao, za što je direktno vezano 800 tisuća zaposlenika – objasnio je Budimir.

Prozvani 'bez komentara'

Naš neslužbeni izvor iz trgovačkih redova kazao je kako će, uz pretpostavku da se bojkoti nastave, stradati manje kapitalni, lokalni lanci, a mali trgovci su i dosad bili u problemima – i njih će se "pokositi". – Strani trgovci bojkote mogu izdržati i godinu-dvije, i jednog dana kad tržište profunkcionira, oni će biti u ogromnoj prednosti i tek onda će diktirati cijene. A usput bi se – upozorava – mogli "pobiti" i domaći proizvođači.

– Preporuka za bojkot je dosta komplicirana i vrlo usko targetirana. Nisam sretan s takvim razvojem situacije, ali razumijem da su organizatori i potrošači potaknuti rezultatima prvog bojkota, koji je po njihovoj ocjeni uspio – rekao nam je stručnjak za trgovinu Dragan Munjiza. Prema prvim informacijama u proteklom su tjednu, do subote, trgovci zbog bojkota građana uprihodili 44 milijuna eura manje nego tjedan ranije, što se odnosi i na trgovce hranom, neprehranom, šoping centre, benzinske...

– Oko 75% tog iznosa odnosi se na trgovce hranom, pa je procjena da je svaki od najvećih trgovaca pretrpio potencijalni godišnji gubitak od 50.000 eura – rekao je Munjiza jučer u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog".

Iz Lidla su nam jučer kratko odgovorili kako na poziv na bojkot njihova trgovačkog lanca nemaju komentara. Iz dm-a, Eurospina, Coca-Cole, Jamnice čije su vode, među ostalima, isto na 'crnoj listi'... do zaključenja ovoga broja nije stigao baš nikakav odgovor. Akciju Halo, inspektore počeli su pak neki prisvajati/kompromitirati pa je Kelemen to prijavio korporaciji Meta te nadležnim institucijama, DORH-u i MUP-u. Tvrdi kako je riječ o FB stranici koja je u predsjedničkoj kampanji podržavala kandidata HDZ-a Dragana Primorca, potom se iz Za Primorca preimenovala u Svaki tjedan, bojkot jedan, da bi konačno ukrala i naziv, sadržaj i vizualni identitet platforme Halo, inspektore. A čini se, nisu i jedini.

