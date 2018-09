Štrajk u 3. maju prekinut, radnici na radnim mjestima, no materijala za rad nema

Radnici riječkog Brodogradilišta 3. maj danas su došli na svoja radna mjesta, a Štrajkaški odbor odlučio je da se štrajk, koji je u petak stavljen u mirovanje, prekida, izjavio je predsjednik Štrajkaškog odbora Veljko Todorović.

Dodao je da pravog posla u brodogradilištu nema, jer i dalje nema materijala za nastavak proizvodnje, te da se rade manji poslovi koje je sada moguće obavljati.

Pogledajte prosvjed radnika Uljanika i 3. maja:

[video: 26421 / Prosvjed radnika Uljanika i 3. Maja]

Predsjednik Štrajkaškog odbora Todorović najavio je da će se i danas sastati Krizni stožer za 3. maj. Jer, ističe, problemi u 3. maju nisu riješeni, treba osigurati da se račun 3. maja ponovno ne blokira i nabaviti materijal za rad.

Štrajkaški odbor 3. maja stavio je u petak štrajk u mirovanje i odgodio najavljeni prosvjed nakon što su radnici dobili plaće za srpanj. Dopustili su Strojogradnji diesel, koja u prostoru brodogradilišta posluje u okviru Uljanik grupe, da nastavi radove i isporuči dizalicu, zbog koje su u petak bili blokirali izlaze iz brodogradilišta 3. maj.

U petak je održana prva sjednica Kriznog stožera za 3. maj, koji podupire Štrajkaški odbor 3. maja u zahtjevima za isplatu plaća, povrat svih pozajmica koje je 3. maj dao pulskom Uljaniku, za nabavku materijala i normaliziranje proizvodnog procesa i financijskog poslovanja, te izdvajanje riječkog brodogradilišta 3. maja iz Uljanik grupe.

Predsjednik Kriznog stožera odbora Predrag Knežević najavio da će najprije zatražiti izvanrednu sjednicu Nadzornog odbora (NO) i sastanak s predstavnicima Uljanik grupe.

Član Štrajkaškog odbora i glavni povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske u 3. maju Juraj Šoljić potom je, kao predstavnik radnika u NO, po drugi puta zatražio sazivanje hitne sjednice NO.

„Ponovit ću svoj zahtjev za sazivanjem hitne sjednice NO društva te molim da se sukladno Poslovniku o radu hitno sazove sjednica NO na kojoj bismo analizirali stanje u 3.maju, zaposlenost, dugovanja i donijeli zaključke o daljnjim smjernicama rada. Najprije treba prihvatiti činjenice da je direktor vratio mandat te imenovati novu Upravu – i to kriznu, bez obzira na sadašnji vakuum u Uljaniku“, naveo je Šoljić u zahtjevu..

Rekao je kako 3. maj nema vremena čekati da se vlasnik ili sad već bivša uprava Uljanika sjeti 3. maja i njegovih 1326 zaposlenika.

„Podsjetit ću da u trenutku kad društvo bilježi gubitak preko 151 milijuna kuna, kad imamo rezervaciju 133 milijuna kuna, i nekakvih obaveza prema povezanim društvima preko 118 milijuna kuna, uz dug dobavljačima preko 159 milijuna kuna, dosadašnju Upravu smatram odgovornom za sadašnje stanje,“ naveo je Šoljić dodavši da će takvim poslovanjem 3. maj na kraju godine ostvariti ogroman gubitak.

Šoljić je poručio da „3. maj nema vremena, da se gomilaju novi gubitci, a neizvjesnost je sve veća.“