Useljeno 209 stanova u novoizgrađenim zgradama

Nova 152 stana u Petrinji te 57 u Sisku od danas je na raspolaganju stradalnicima potresa s kraja 2020. godine. Stanovi se nalaze u tri novoizgrađene zgrade u Sisku te u još osam u Petrinji, a danas je ključeve obiteljima koje su se uselili u njih dodijelio premijer Andrej Plenković i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, uz gradonačelnike Siska i Petrinje te župana Ivana Celjaka.

U ovih 209 stanova se useljavaju oni čije su kuće i višestambene zgrade oštećene u potresu prije pet i pol godina, a čija obnova još uvijek traje. Nakon što se njihova imovina obnovi ti će stanovi biti na raspolaganju za programe priuštivog stanovanja za mlade obitelji i druge načine stambenog zbrinjavanja. - Ukupno, s jednom zgradom u Sunji, 57 višestambenih zgrada izgrađeno je na području Sisačko-moslavačke županije, i još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije. Hvala projektantima, hvala izvođačima, hvala Ministarstvu i APN-u koji su vodili ovaj proces. Ja želim svim korisnicima da se lijepo osjećate, a mi ostajemo privrženi da se proces obnove i područja petrinjskog potresa i zagrebačkog nastavi i dovrši. Pet milijardi je već do sada utrošeno u to, nastavit ćemo dok proces ne dođe do kraja, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

- Veseli me što, osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju, da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnji novih stambenih jedinica, a bit će ih ukupno 1.024 na području Sisačko-moslavačke županije, u 59 višestambenih zgrada. Nakon obnove ti će služiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje, dodao je ministar Branko Bačić.

Kako je rečeno, ukupno je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa obnovljeno više od 15.000 lokacija, s 57.000 stambenih jedinica, za što je ukupno uloženo preko pet milijardi eura. U Sisačko-moslavačkoj županiji je završena obnova na 10.500 lokacija uz uložene dvije milijarde eura. Premijer je dodao kako se obnova zahuktala te se očekuje da će do kraja 2027., sve zamjenske zgrade i obiteljske kuće biti gotove.